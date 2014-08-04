联合国又一处加沙避难所遭炮击 数十人死伤

哈通社阿斯塔纳8月4日电，据中新社报道，联合国机构设在加沙的避难设施3日又一次遭到炮击，造成数十人伤亡。联合国秘书长潘基文发表措辞严厉的声明予以斥责。

巴勒斯坦卫生部门官员证实，以军当天袭击了加沙南部拉法的一所目前用于难民避难的联合国学校，造成至少10名巴勒斯坦人死亡，30多人受伤。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(近东救济工程处)透露，袭击发生时，有3000多名难民正在该避难所里。 潘基文在声明中强烈谴责这起袭击是骇人听闻的罪行，称这是对国际人道主义法的又一次严重违反。他说，联合国避难所是安全区，绝不是战斗区。以色列国防军已经被反复告知这些避难所的地点。 潘基文要求立即对事件展开调查并追究责任。他斥责说，类似的袭击行为是"反道德暴行"，也是犯罪。 潘基文同时对巴以停火破裂之后暴力再趋升级、更多巴勒斯坦无辜平民丧生深为痛心。他再次要求有关各方立即停止冲突，放下武器，回到谈判桌前。他说，"疯狂必须停止"。 联合国避难设施最近以来已多次遭到以军炮火袭击。据联合国报告，近东救济工程处在加沙地带的90个避难所中共有25万多名流离失所者，该机构已向以军通报了所有避难所的具体位置。 以军对加沙发动大规模军事行动迄今已有27天，加沙人道局势仍在继续恶化中。据巴方目前统计，加沙已有至少1839人丧生，而3日又是血腥的一天，仅拉法一地就有75名巴勒斯坦人丧生，其中包括死于联合国避难所的10人。 以色列军方透露，以军正在重新部署加沙附近的军队，撤出部分士兵，但强调军事进攻加沙的行动目前并未结束。以色列军方也证实此前怀疑被巴勒斯坦武装组织绑架的以军少尉戈尔丁已死亡。