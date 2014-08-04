美欧不满格鲁吉亚当局起诉前总统

十年风水轮回，格鲁吉亚前总统萨卡什维利2004年凭借"颜色革命"上台，并连任总统9年之久，是美欧在前苏联国家推动民主化的旗帜人物。如今，他却成了格鲁吉亚最高检察院正式起诉的"罪犯"，并以这样一种方式再次出现在国际舆论中。

格鲁吉亚最高检察长办公室7月28日正式起诉前总统米哈伊尔•萨卡什维利等5人。该办公室在声明中称，萨卡什维利在镇压2007年11月民众示威活动、关闭批评政府的电视台及处理他人财产等过程中，有"越权"的犯罪行为。同时被起诉的还有时任内政部长、最高检察长、国防部长和第比利斯市市长。此消息公布后，美、欧等国政要迅速作出反应，表示对此事"予以关注"。 美欧：密切关注事态发展 萨卡什维利一直是西方的宠儿，他以"玫瑰革命"掀开在前苏地区的"民主"浪潮，也是美国在前苏地区设置的"民主样板"。小布什曾夸赞他"是一个坚强的朋友，一个和我们有着共同价值观的朋友"。很多格鲁吉亚观察家认为，萨卡什维利在自己任期内犯下多重罪行，所以即使前总统的身份也无法保障他免受法律制裁，但他真正的保护者在美国。果然，此事一出，美国相关政客立即发声。 ７月29日，以麦凯恩为首的4名美国参议员发表声明谴责格鲁吉亚检察院对萨卡什维利提出的刑事诉讼。声明中称，"当然，萨卡什维利及其政府有不足之处，但刑事诉讼不应成为政治报复的工具"，"这将为两国关系带来不必要的麻烦"。 ７月30日，美国国务院就萨卡什维利事件发表声明称："美国对格鲁吉亚对前总统米哈伊尔•萨卡什维利提起的刑事诉讼表示关切。法律至上意味着每个人在民主社会中都应遵守法律，且法律制度不能被用于政治报复。" 欧盟紧随美国之后发表声明称，"欧盟对格鲁吉亚检察院对前总统米哈伊尔•萨卡什维利提出的诉讼表示关切，将密切留意事态发展"。声明指出，谁都不能凌驾于法律之上，但格鲁吉亚针对萨卡什维利等人的刑事诉讼应该是透明的、独立的、不受政治影响的，并严格遵照法律规定的程序进行。 在事情还没弄清楚、对格鲁吉亚检察院拥有的证据未作出明确判断的情况下，美欧就急于要求格鲁吉亚当局"遵守法律"，要求法院"不受政治影响"地判案，这就等于给格鲁吉亚当局扣上了对此案施加政治影响的大帽子。美欧统一口径要求格鲁吉亚当局"向前看"，强调格面临巨大挑战，这其中恐怕也含有不少"政治施压"的意味吧。 萨卡什维利："政治迫害"令其有国难回 2012年10月，时任总统萨卡什维利领导的"统一民族运动"党，在议会选举中输给了伊万尼什维利领导的反对派联盟"格鲁吉亚梦想"，伊万尼什维利组阁任总理。在2013年10月的总统选举中，"格鲁吉亚梦想"联盟推举的候选人格奥尔基•马尔格韦拉什维利当选。新政府执政后，立即着手调查萨卡什维利时代的"弊案"，包括前总理日瓦尼亚被谋杀案件（萨卡什维利被传为嫌疑人之一）。格最高检察院今年已两次传唤萨卡什维利，均遭萨卡什维利拒绝。 事实上，萨卡什维利在总统任期结束就马上离开了格鲁吉亚。他目前在美国居住，但今年大部分时间在乌克兰度过，忙着向乌克兰"革命者"传授经验。据称，他是乌克兰总统波罗申科的非正式顾问。 格鲁吉亚总检察院对萨卡什维利提起诉讼后，他在facebook上写道："格鲁吉亚当局是对我进行政治责难。他们没有证据证明任何一个所列举的我的罪名，因为我根本就没有犯罪。这是纯粹的政治迫害。"他认为，对他的诉讼是他的政治对手前总理伊万尼什维利授意的，而在伊万尼什维利身后则站着俄罗斯总统普京。 格鲁吉亚：不会放弃追诉 格鲁吉亚当局对此案也作了充分准备。格总检察院称，从2013年10月25日开始，实施了一系列调查行动，征询了100位证人，各类证据文件等共计80卷，其中还包括相关视频和其他文件等。格鲁吉亚总理加里巴什维利日前称，"格鲁吉亚人民希望，能够给在我国横行多年的有罪不罚现象彻底画上句号"。 针对西方的声明，格鲁吉亚政要也纷纷表态。"格鲁吉亚梦想"领导人之一、副议长卡巴西泽称，萨卡什维利及其党羽占据并利用政治地位完成犯罪，并希借此延长政治生命。现在，对他的起诉并不是政治迫害，而是这些人应该为自己的罪行负责。前议长布尔贾纳泽还提醒说，萨卡什维利还应该为2008年的格俄战争、2011年5月26日在第比利斯残酷镇压反对派事件承担责任。 格鲁吉亚现政权与萨卡什维利时期相比，都将加（欧）盟入（北）约作为其对外政策优先方向，坚定地选择了与欧洲一体化战略，并与欧盟签署了联系国协议，对参与北约在阿富汗等地的维和行动也一如既往地积极配合。萨卡什维利政府也好，现政府也好，都认为格国家领土完整问题只能依靠与西方的合作解决。不过，他们的战术略有不同。萨卡什维利是彻底与俄罗斯决裂，而现政府仍希望发展与俄罗斯的正常关系。如果不是乌克兰事件"搅局"，格俄关系正常化或已有所进展。只是在目前格经济发展不见起色、贫困人口和失业率居高不下，加之格与欧盟签署了联系国协议，俄罗斯已表示将不再对格实行独联体国家自由贸易规则，这将在短期内再次对格经济造成打击。 客观地说，如果对手不是萨卡什维利，格鲁吉亚现政权从各个角度来说都应该是美欧支持的对象。无奈美欧对萨卡什维利过于"宠爱"，因此，格现政府所面临的压力不小。 （本文摘自《中国青年报》）