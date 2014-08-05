新的民调显示，50岁以上的英国人中有2/3害怕自己会得老年痴呆症，而担心自己患癌的只占十分之一。这项调查向英国各地的500名50岁以上的成年人提问，他们最害怕得什么疾病？

结果，68%受访者回答说是老年痴呆症，只有9.44%的人认为是癌症。

与此同时，只有3.88%的受访者说，他们害怕心脏会出问题，0.73%的受访者担心自己会得糖尿病。 在英国，目前有大约80万人患老年痴呆症，但随着人口老化加剧，这一数字预计将在未来几年飙升。 老年痴呆症的症状包括，记忆力减退、思考和解决问题的能力或语言能力出现困难。 这种症状大都是在大脑因阿尔茨海默氏病或一系列中风等疾病受损后出现。 负责这项调查的专门针对50岁以上人士的保险公司Saga的新闻官格林（Paul Green）说："随着越来越多人被确诊患有老年痴呆症，更多人开始意识到这一疾病对个人和家庭能够产生巨大影响。" 他希望政府加强有关老年痴呆症的教育和宣传，并让人们了解及早诊断的好处。 目前，世界上还没有医治老年痴呆症的良方。 英国阿尔茨海默氏病研究机构对外联络官埃文斯（Hilary Evans）对这一民调发表看法说："50岁以上的人士对老年痴呆症的恐惧并不令人奇怪，这一疾病目前影响到82万50岁以上的英国人。而我们现在对它基 本上是束手无策。摆在我们面前的挑战是找到治疗和预防老年痴呆症的新办法，以便让人们知道抵御这一疾病还是有希望的。" 但也有业内人士担心，对老年痴呆症的恐惧也可能意味着人们得不到及时的诊断，往往会错过接触治疗的机会。 因此，他们敦促任何担心自己有可能患有老年痴呆症的人士及早去看医生，并与阿尔茨海默氏病协会取得联系，以便得到更多的帮助。 （文章摘自英国媒体）