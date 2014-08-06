金正恩：朝润滑油厂世界顶尖

哈通社阿斯塔纳电，据联合早报网消息，朝鲜国防委员会第一委员长金正恩视察了位于平安南道南浦市的天池润滑油工厂并指导工作。

据朝鲜中央通讯社5日报道，车用、机械专用润滑油生产厂在上世纪90年代中期后，也就是朝鲜的饥荒时期建成。韩媒推测，该工厂由曾生产"天池"牌润滑油的南浦市胜利润滑油工厂更名而来，这有可能是被处决的张成泽亲信掌控的胜利贸易公司的关联公司。 金正恩察看工厂的分析室、综合生产指令室、润滑油作业队等各种设施后对工厂给予高度评价，称天池润滑油工厂的全部生产流程实现自动化、信息化、无人化，这是一个具备完美的电脑综合生产体系的数字化工厂。金正恩说工厂生产的商品质量不亚于进口产品，并强调要不断提升润滑油、油脂的国际竞争力。金正恩还指示提高国产原料和添加剂比重，建立科技普及基地，改善员工福利待遇。金正恩说，我们拥有世界顶尖水平的现代化天池润滑油生产厂，值得骄傲。但前国防委员长金正日没能看到工厂，对此深感惋惜。 当天，人民军总政治局局长黄炳誓、劳动党宣传动员部第一副部长李载佾、劳动党财政经理部长韩光相陪同金正恩视察工厂。