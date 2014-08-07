虽有限制政策 但希望移居阿斯塔纳的哈萨克回归者仍有增无减

哈通社阿斯塔纳8月7日电，阿斯塔纳市就业和公共项目管理局移民办主任别英穆别克•乌苏普别克在接受哈通社记者采访时说，依据哈萨克斯坦政府2014年3月20日第248号决议《关于确定回归者安置区域》的决议精神，阿斯塔纳市政府已从今年5月29日起,停止为欲定居阿斯塔纳市的外籍哈萨克回归者办理《回归者待遇证书》。

据别英穆别克称，最近一段时间，共有39户家庭为办理《回归者待遇证书》来到移民办，工作人员不断接到回归者此类咨询电话，移民办工作人员依据政府第248号决议精神，耐心劝说他们定居其它区域。“欲定居阿斯塔纳的哈萨克同胞与外国定居者具有同等的权利，也就是说，回归者首先需出示居住地证明，之后可办理入籍手续，此外还需向银行存入250万坚戈，以证明自理能力。国家虽有限制性政策，但是来移民办咨询上述事项、欲定居阿斯塔纳的外籍哈萨克人还是络绎不绝。对于外籍哈萨克同胞来讲，除阿斯塔纳和阿拉木图之外，哈萨克斯坦任何区域可任意移居，政府将保障他们获得住房和就业机会，还能领到移民补贴" 别英穆别克说到。

值得提醒的是，依据上述决议，政府为外籍哈萨克同胞指定的定居区域是我国北方地区，但是根据哈萨克斯坦政府最新出台的2014年3月20日第248号决议，除阿斯塔纳和阿拉木图之外，外籍哈萨克同胞可任意选择定居区域。