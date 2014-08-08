世界最长寿老人否认代言卖瓜

哈通社阿斯塔纳电，据天山网消息，2014年上半年网上不断有报道称世界最长寿老人阿丽米罕•色依提开网店卖瓜以及老人代言卖瓜，4日，记者在新疆喀什疏勒县采访世界上最长寿老人阿丽米罕•色依提时，她对网上的报道予以否认。

今年128岁的阿丽米罕•色依提，是被世界纪录认证的"世界上最长寿的人"，她居住在疏勒县库木西力克乡拍昆吾伊拉村。 记者来到老人家里，看到她正在院子里的大床上坐着，老人精神很好，但下地走路需要人搀扶。当记者向老人求证代言卖瓜一事，老人本人及其家人均表示不知此事，并称一个女孩曾慕名来看望老人，并给老人拍了几张照片。至于她的照片到了网上她感觉莫名其妙，并说照片里的瓜田肯定不是自己家的。 老人的孙媳妇努尔阿米娜•沙吾提告诉中新网记者，老人的儿子、孙子从来没有和某个机构联系过代言的事，老人不会上网更不可能开网店。 老人的邻居76岁的吾布力•吾吉说近一段时间不断有记者来问及代言卖瓜和开网店的事，老人已经很烦了。谈话间，老人调侃了一句"这个事还没过去吗"。 疏勒县库木西力克乡副乡长杨众元说，网上说阿丽米罕•色依提老人家种植了20亩甜瓜，可收1.7万个瓜，"经调查，老人居住的拍昆吾伊拉村全村种植的甜瓜也没有20亩。"