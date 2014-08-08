坦克冬季两项世锦赛进入第二阶段

哈通社阿斯塔纳8月8日电，据俄新网报道，俄罗斯国防部向俄新社透露，8日坦克冬季两项世锦赛第二阶段在莫斯科州阿拉比诺靶场拉开帏幕，比赛包括两个项目：短距离竞赛和追逐赛。

第一届坦克冬季两项世锦赛周一在俄罗斯莫斯科郊外的阿拉比诺靶场开始，它将持续到8月16日。12个国家的队伍参加比赛，包括俄罗斯、安哥拉、亚美尼亚、白俄罗斯、委内瑞拉、印度、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等。还有20多个国家的代表团作为观察员出席。

8月8日和9日举行短距离竞赛。每个参赛队伍将驾驶行驶两圈，每圈3公里，行驶期间从125毫米火炮向"坦克"靶子射击3次。

这一阶段的特点是，第一圈不对靶子进行射击，第二圈对1600至1800米外的三个靶子进行射击，参赛队伍无法预先知道靶子出现的先后顺序。如果脱靶，则可以再射击一次。在射击完成后，每一次脱靶要被罚多行进500米。根据竞赛的结果，将决定8月11日和12日追逐赛的起跑顺序。

俄罗斯国防部官员指出，根据第二阶段的比赛结果将决定世锦赛名次。俄罗斯队在第一阶段比赛期间名列第一，哈萨克斯坦和印度分获二三名。