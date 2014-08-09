阿塞拜疆总统发推特 威胁与亚美尼亚开战

哈通社阿斯塔纳8月9日电，据参考消息网援引英国《卫报》消息，阿塞拜疆总统通过推特网威胁要与亚美尼亚开战，此前已有数十人死于和两国争议领土有关的冲突。

在一连串超长推文中，阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫声称有数名阿塞拜疆人死于由纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区问题引发的冲突，并发誓要国家恢复其所谓的"领土完整"。

据报道，两国从苏联末期就开始围绕纳卡地区大打出手。亚美尼亚军队实际控制着该地区。

1994年，两国在俄罗斯的调停下签署了停火协议，此前长达6年的激烈冲突已经导致约3万人丧生。

然而，冲突于近期再次爆发，已有至少14人死亡。两国都指责对方挑起冲突。亚美尼亚国防部长塞伊兰•奥加尼扬在本周早些时候对记者说："局势升级和人员伤亡的全部责任都在阿塞拜疆政府身上。"

于是，阿总统阿利耶夫8月7日在推特网上用英语进行了反击。阿利耶夫把亚美尼亚称为"敌人"和"占领者"。

阿塞拜疆亚美尼亚冲突骤升级 普京将出面调停 另据参考消息援引美联社报道，阿塞拜疆和亚美尼亚8月4日说，在南高加索有争议的纳戈尔诺-卡拉巴赫地区急剧升级的冲突中，双方的伤亡越来越多，目前确认有18名士兵丧生。

自1994年一场持续6年的分裂主义战争结束以来，纳卡地区一直处于亚美尼亚军人和当地亚美尼亚族武装的控制之下，但阿塞拜疆宣称该地区属于自己。最近爆发的这场战斗是多年来最恶性的一起。

俄罗斯、美国、欧盟和联合国秘书长都表达了担忧，并呼吁双方尊重停火协议。

阿塞拜疆国防部8月4日说有13名士兵在周末发生的战斗中被打死，而纳卡地区的武装部队说他们有5名士兵被打死。

据法新社8月4日报道，莫斯科8月1日说，俄罗斯总统普京本周将主持亚美尼亚和阿塞拜疆领导人之间的会谈，以制止两国就有争议的纳戈尔诺-卡拉巴赫地区爆发的暴力冲突。

俄罗斯外长拉夫罗夫说，普京将在黑海度假胜地索契分别与阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫和亚美尼亚总统谢尔日•萨尔基相举行会晤，之后再举行三边会谈。在对官方通讯社俄塔社发表讲话时，拉夫罗夫说，会谈将在"本周结束时"举行。