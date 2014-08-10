“走进亚美尼亚——当代中国美术精品展”在埃里温举行（组图）

哈通社阿斯塔纳8月10日电，据新华网报道，"走进亚美尼亚--当代中国美术精品展"近日在位于亚美尼亚首都埃里温的亚美尼亚艺术家协会展厅开幕，３０多名中国现代美术家的３５幅优秀作品参展。此次是中国美术家协会首次在亚美尼亚举办美术作品展。

中方率团参展的中国美术家协会常务副主席吴长江在接受记者采访时说，能有这么多数量的中国现代美术作品到亚美尼亚来展览，还是第一次。由于运输不便，此次参展作品均为小幅画作，但作品均出自有代表性的各门类中国现代艺术家之手，其中包括中国美术家协会主席刘大为等名家作品。 吴长江说，中亚两国都是国际造型艺术家协会成员国，北京国际美术双年展已举办５届，每届都有亚美尼亚作品参展。本次中国艺术家来亚美尼亚参展，只是一个开始。未来会有中国艺术家来亚美尼亚写生，与亚美尼亚艺术家交流，合作办展。他希望未来两国艺术家之间的交流形式更多样、内容更丰富。 亚美尼亚艺术家协会主席卡兰•阿哈曼在接受记者采访时表示，通过这次画展，他亲眼看到了中国艺术家在汲取西方艺术表现手法与形式的同时，展现出独具中国特色的艺术表现方式。这一点值得亚美尼亚人学习。