吉尔吉斯斯坦加快推进加入关税同盟的法律准备工作

哈通社阿斯塔纳8月9日电，据国际在线消息，吉尔吉斯斯坦经济部副部长伊布拉耶夫7日表示，目前吉政府正在快推进加入关税同盟的法律准备工作，争取在月底之前能够完成相关法律的修改工作。

伊布拉耶夫表示，根据总理的指示，吉政府应该在8月31日前完成加入关税同盟相关法律的修改工作。目前吉方确定的需要修改的法律法规有100多项，所以要完成相关法律修改工作，时间非常紧迫。

伊布拉耶夫称，吉政府已经在8月1日确定了加入关税同盟所需要修改的相关法律清单并将其递交给了欧亚经济委员会进行审议。如果欧亚经济委员会对吉方所提供的需要修改的法律清单无异议，那么吉政府各部委将尽快对修改上述法律进行磋商并形成最终的法律草案递交议会进行审议。

另外，伊布拉耶夫指出，欧亚经济委员会并没有就吉尽快加入关税同盟设立时间期限，而吉国企业则是希望政府能够在近几个月内或者是2015年能够入盟，否则吉国企业将可能失去已有的市场和合作伙伴等竞争优势。

据悉，为了加入关税同盟，吉制定了入盟"路线图"。根据该"路线图"，吉将从2015年1月1日起加入关税同盟，但是由于目前入盟存在的大量问题还难以在短期内解决，所以吉能否按期入盟，目前还存在很大的不确定性。