哈萨克斯坦与中国开展青少年暑期文化交流活动

哈通社阿斯塔纳8月10日电，据国际在线消息，为增进哈中两国青少年间文化交流，8月5日开始，来自哈萨克斯坦东哈州斋桑县的21名老师和学生来到中国新疆吉木乃县参加中哈学生暑期文化交流活动。

参加文化交流活动的哈方人员先后参观了中哈边境第一村--吉木乃镇沙尔乌楞村、山村幼儿园、吉木乃镇沙尔乌楞牧业寄宿学校等地。在沙尔乌楞村国旗台下，中方人员向哈方老师和学生们介绍了中哈边境情况、在沙尔乌楞村山村幼儿园，儿童们为哈国客人表演了自编自演的文艺节目，哈国青少年与孩子们一起跳起了"黑走马"。 哈萨克斯坦学生阿依奥江说："我特别高兴到吉木乃县来，我来这之前没有想到吉木乃县人民能这样热烈地欢迎我们，这边的自然环境和我们那里的一样，非常高兴认识到新的朋友，感触特别深，这里的一切都让我很喜欢。" 哈萨克斯坦领队巴合提向新疆吉木乃县朋友们的热情接待表示感谢："我们特别感谢县委、政府和有关部门对我们热情的招待，吉木乃县和斋桑县是邻居县，各方面的关系特别好，我们来的目的是让两县的学生更进一步地交流、学习。" 在当天下午的哈中学生暑期文化交流活动启动仪式上，哈萨克斯坦斋桑县县长助理赛力克表示，随着吉木乃县和斋桑县被确定为国际友好县市，相信两国之间此类的活动将更多，两国共同的愿望也一定能够实现。启动仪式上，哈中两国的学生还现场结对，相约今后相互联系，共同学习提高。 吉木乃县初级中学学生叶尔加那提在接受记者采访时说："跟我结对的朋友叫马合萨提，我和他性格合得来，也有很多共同点，比如都热爱体育，他的体育爱好是足球，我的体育爱好是速滑，我还跟他聊了许多关于我们两个学校之间的事情，我还认识了许多其他的朋友，他们都很热情，对人友好，相处非常容易，也相处的非常融洽，我很高兴能开展本次活动，也希望以后能多多开展。" 据了解，此次活动为期3天，旨在让哈中两国学生面对面交流，增进相互之间的了解。