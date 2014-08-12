德国司机在瑞士超速被捕 豪华奔驰被没收

哈通社阿斯塔纳8月12日电，据瑞士中文消息，日前，一名德国司机因在瑞士严重超速，其"座驾"在瑞士被没收，该案件在德国引起很大轰动，众多新闻网站和社交媒体对这一事件及高额罚款进行了报道和讨论。

德国明镜周刊网络版收到700多条读者评论，新闻门户网站T-Online上也出现了350多条留言，汽车爱好者网站MOTORTALK.net 250多条，Facebook数百条。从上周日至今，上千名德国人对瑞士的交通安全法进行了讨论。

两个在线民意调查网站的逾18万用户，就该法规是否正确，及德国应该应效仿进行了投票。

讨论针对的是瑞士去年年初生效的交通安全《极速驾车惩治法》，根据该法，警察有权没收严重超速者的违法车辆。

恰恰于上周日清晨，一名59岁的德国奔驰车司机在瑞士的阿尔高州因严重超速被拍到，警方称，这位司机以时速215公里的速度在A1高速公路上行驶，减去容差阈值(每小时7公里)，这位老兄仍超过规定时速88公里。



严厉的惩罚

阿尔高州警察局发言人称："根据瑞士交通法，该车辆已被没收"，而且司机被拘留，并接受了检察官的审问，不过现在已获释。在瑞士，只要在联邦级高速公路上以超过限速80公里/小时的速度行驶，就被视为"飙车"，驾驶员即被归为极速超速者。

而德国高速公路既不限速，也没有如此严厉的惩罚。因此瑞士的这则消息迅速传遍德国。德新社的通告被刊登在多家大型新闻网站，而且还有后续报道。《如果你的车突然变成瑞士的了》，《商报》网络版这样写道；《瑞士警察没收飙车党的豪华汽车》，《Focus》网络版这样煽情。《明镜周刊》网络版甚至一下子出了3篇文章，其一标题为《这下打得够疼-瑞士严厉惩戒飙车党》。

《明镜周刊》网络版不忘征求读者的意见："瑞士警察没收飙车党的汽车，然后由国家把它卖掉，这是不是德国应该效仿的模式？"该讨论激起的反响很大，参与者明显多于其他论题。到周三已有16.3万余人参与讨论，逾60%的人"同意"德国应效仿；20%的人认为惩罚太严重了，罚金足以；只有17%的人认为这并非"法治国家"的明智之举。