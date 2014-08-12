吉尔吉斯斯坦希望年底前加入欧亚经济联盟

哈通社阿斯塔纳8月12日电，据新华网报道，正在俄罗斯访问的吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫１１日在与俄罗斯总统普京会晤时表示，吉尔吉斯斯坦计划今年底前加入欧亚经济联盟。

普京在南方城市索契与阿坦巴耶夫会谈时说，俄吉有很多重大投资计划，特别是在能源领域，一些行业也有发展合作计划。他希望与阿坦巴耶夫讨论独联体一体化进程问题，首先是吉加入由俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦三国组成的关税同盟和欧亚经济联盟的问题。 阿坦巴耶夫说，吉尔吉斯斯坦一直在为加入关税同盟和欧亚经济联盟积极工作，吉将坚定、始终如一地发展与战略盟友俄罗斯的关系。 俄外长拉夫罗夫在两位总统会谈结束后对媒体说，俄将拨出５亿美元支持吉尔吉斯斯坦发展经济，以便吉尽快加入欧亚经济联盟。两位总统还确认两国在集体安全条约组织框架内的军事技术合作计划，批准了能源领域大型项目实施协议。 俄罗斯是吉尔吉斯斯坦主要经济贸易伙伴，２０１３年两国双边贸易额比上年增长１７％，达到２１．４亿美元。 ２０１０年１月，俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦统一关税，正式启动关税同盟。今年５月２９日，俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦签署《欧亚经济联盟条约》。根据条约，欧亚经济联盟将于明年１月１日正式启动，到２０２５年三国将实现商品、服务、资金和劳动力的自由流动，终极目标是建立类似于欧盟的经济联盟。