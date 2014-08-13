韩政府重申若朝鲜态度无变化不考虑解除对朝制裁

哈通社阿斯塔纳电，据韩联社消息，韩国统一部一位负责人12日表示，如果韩朝能够举行高层会谈，并届时朝鲜在会谈上提及解除"5•24措施"、重启金刚山旅游项目等事宜，韩方有意与朝方就这些问题进行讨论。然而，除非朝鲜拿出负责任的措施，否则韩方不会接受朝方的要求。

有意见认为，由于朝鲜可能把开放金刚山旅游而获得的资金用在核开发或导弹开发上，因此金刚山旅游本身违背联合国安理会相关决议。该负责人对此表示，为了重启金刚山旅游项目，联合国方面需要对该项目是否违背安理会相关决议进行研究。只有该项目没有违背安理会相关决议，韩方才可重启金刚山旅游项目。 对于金刚山旅游项目是否属于"5•24措施"制裁范围，该负责人表示，虽然"5•24措施"在韩朝中断金刚山旅游项目之后的2010年生效，但这并不意味着该措施与金刚山旅游项目完全无关。 2010年3月"天安舰事件"发生后，韩国政府采取"5•24措施"，全面中断除开城工业园区之外的一切韩朝人员和物资交流，包括禁止朝鲜船舶在韩国领海航运、中断韩朝贸易、禁止韩国公民访朝、禁止对朝新增投资、在原则上中断对朝援助项目等。 韩国政府11日向朝鲜提议本月19日举行高层会谈，就离散家属团聚等双方共同关心的问题进行磋商。若此次朝方接受韩方提议使得高层会谈顺利举行，这将是朴槿惠政府成立后的第二次韩朝高层会谈。朴槿惠政府成立后的第一次韩朝高层会谈于今年2月举行，当时双方就改善韩朝关系、终止相互诽谤以及离散家团聚等问题进行了磋商。