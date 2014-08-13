世卫组织同意使用抗伊波拉病毒药物

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，世界卫生组织说，可以使用一种未经测试且正处于实验阶段的药物为感染伊波拉病毒的患者治疗。

世卫组织说，鉴于伊波拉病毒爆发的规模以及导致的死亡人数，可以这样做。 世卫组织是在其医疗专家星期一（11日）在瑞士会晤后发表以上声明的。 这也是利比里亚向美国政府要求得到实验性药物Zmapp之后，世卫组织做出的决定。 世卫组织说，必须要争得病人同意才使用这种实验性药物，并且要收集和分享其治疗的效果。 上个星期，世卫组织宣布伊波拉疫情暴发，全球进入紧急卫生状态。 与此同时，利比里亚政府说本周晚些时候这些实验性药物将会运抵该国。 美国曾将Zmapp用于治疗两名感染病毒的救援人员，其病情已有好转迹象。 但一名在利比里亚感染伊波拉病毒的罗马天主教牧师据说也使用了这种药物，他回到西班牙后死亡。 该药物只在猴子身上做过测试，目前还没有进行人体的安全评估。 除了Zmapp之外，还有另外一些药物在动物实验的时候起到了很好的效果。 Zmapp主要是由多种抗生素组成，它可以攻击伊波拉病毒表面的蛋白质。 只有一种叫TKM-Ebola的药物曾做过人体安全的早期实验。 该类药在2014年初曾在健康的志愿者身上试验过，但美国医药监管部门要求进一步的安全信息。该药的制造商说，他们可能很快恢复人体研究和试验。 此外，还有一种疫苗在灵长类动物实验中也表现良好，美国当局说他们可能会加速研制，也许到2016年可以使用。 虽然目前还没有治疗伊波拉的有效药物，但如果病人早期接受治疗，能够有较高的成活几率。 利比里亚政府说，他们知道Zmapp的风险，但是表示，总比让病人等死要强。 伊波拉病毒目前已经导致1000多人死亡。