《幸福的真谛》一书出版 讲述新疆哈萨克东迁史

哈通社阿斯塔纳8月13日电，据天山网报道，近日，一部讲述中国新疆哈萨克东迁历史、成立和建设中国甘肃省阿克塞哈萨克族县的纪实文学《幸福的真谛》由甘肃文化出版社出版发行，作为今年8月阿克塞县成立60周年的献礼之作在县庆典礼上正式亮相，受到了中国社会各界和当地读者的关注和称赞。

该书由艾努瓦尔•努尔哈孜历时两年多创作完成，共计二十多万字，分为七个章节，讲述了上世纪三十年代新疆大批哈萨克族群众不堪忍受军阀盛世才的压迫，陆续前往甘肃、青海等地，并与军阀马步芳的部队抗争，保卫族人。幸存的哈萨克族群众建立起了阿克塞哈萨克族自治县，拥有了自己的家园。六十年来，阿克塞县各族群众用辛勤的汗水和聪明才智建设着美丽的家园，各项事业结出了丰硕的成果。 花甲之年的艾努瓦尔•努尔哈孜出生于阿克塞，曾任阿克塞县委书记，后调至新疆工作，担任过十一届全国政协常委、新疆维吾尔自治区环保厅党组书记。他虽然离开了阿克塞，但是始终不忘家乡人民，时刻关注家乡发展，为自治县的经济社会发展积极建言献策。 艾努瓦尔•努尔哈孜说，书中所讲述的人物都是他的亲人、朋友、同事、同学和老前辈及其子女，这些故事都是发生在身边的真人真事。 《幸福的真谛》出版后，艾努瓦尔•努尔哈孜向阿克塞县慈善协会捐赠了2000册，总价值10万元。这是阿克塞县慈善协会成立以来，首次接受这样大额的个人捐赠，而他也被授予"慈善爱心人士"荣誉称号。

在天山网的相关评论中，和运超写道：这是一本抚慰伤口的书、一本心怀感恩的书、一本激励创造的书、一本憧憬明天的书。谁也预想不到，阿克塞不足4000人的哈萨克族同胞的先辈会有过这样一段悲壮历程。为了躲避灾荒和新疆军阀盛世才的压迫，从伊犁、阿勒泰等地辗转迁徙。各路军阀却围追堵截，抢夺财物和羊马，还对有意顽抗的群众展开杀戮。但，追寻自由的心灵难以被扼杀，即使踏着族人的鲜血，他们也要找到一片净土。从新疆到甘肃、青海，这批哈萨克族以为寄居在同为穆斯林的马步芳的势力范围内，可以获得一些保护。但马步芳与他的手下韩起功、韩进宝等，对这些受尽苦难的群众依然心怀不轨，用一些政策、规矩为圈套，收缴物资，甚至利用孩子为要挟，让男男女女就范，使他们为这些旧军阀卖命，甘当苦役，包括把那些孩子送到工厂做童工。几年下来，人们看不到生活的希望，打算再度迁徙，但那些军阀哪里会给他们机会？忍无可忍的哈萨克族同胞终于觉醒了，怒吼了......当然，代价是惨重的，但他们宁愿站着死也不愿跪着活。