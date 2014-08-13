北京入选“世界最不友好城市榜” 莫斯科巴黎均榜上有名

哈通社阿斯塔纳8月13日电，据新华国际报道，美国康泰纳仕集团旗下号称旅游圣经的旅游杂志《Condé Nast Traveler》网站日前公布2014"世界最不友好城市榜"，中国北京入选。

这份榜单来自《Condé Nast Traveler》杂志的"年度读者选择调查"，读者们依据一系列因素给城市打分，排名最低的默认入座"世界最不友好城市榜"。

杂志网站在榜单中强调，"不友好"是个很难定义的概念，甚至具有主观色彩。"最不友好城市榜"是根据城市的地理位置、政治敏感度、规模大小及语言障碍等因素综合评定而成，并不一定与当地居民不文明行为相对应。

在榜单第六名的位置，我们看到了"帝都"北京。网站表示，尽管许多游客认为北京"光彩夺目"，而且"美不胜收"，但有一部分人觉得北京"严重的空气污染"让这座城市顿时黯淡无光，"放眼皆是雾霾和拥挤的交通，众多令人惊艳的景点均受到影响"。同时有人指出，"北京的街道很脏，交通更是骇人听闻。"

不仅北京"沦陷"，一众著名旅游城市也纷纷上榜。2014"世界十大最不友好城市"及其得分依次是：约翰内斯堡（56.1）、戛纳（58.8）、莫斯科（59.6）、巴黎（60.8）、马赛（60.9）、北京（61.4）、法兰克福（61.7）、米兰（62.9）、蒙特卡洛（63.0）、拿索（63.6）。

对于南非的约翰内斯堡，一些人承认它是世界上最美丽的城市之一，不过它的安全情形着实令人堪忧。不绝于耳的"抢劫"、"枪杀"新闻，与其"彩虹之国的经济之都"地位形成令人心塞的反差。

法国更是"闹心"，居然有三座城市进入前五，分别是戛纳、巴黎和马赛。网站表示，马赛是颇具魅力的历史名城，但游客没有安全感。有读者提醒，"不要去，那儿环境太凶险"。巴黎则一向以不友好闻名。读者称，"记得一定带好地图，因为当地人懒得伸一根手指头来帮你"。对于戛纳，读者表示当地人并不友好，这座城市"转瞬即被忘"，"不会出现在重游名单中"。

俄罗斯首都莫斯科因为多数当地人根本不会讲外语，也给游客留下不友善的印象。

德国第五大城市法兰克福是因为"当地人太粗鲁"。读者认为，"每个人看起来都很冷淡，除了游客。"

意大利"时尚之都"米兰则"压根就没有友好和好客的传统"。

另外，巴哈马群岛首都拿索因为基础设施薄弱治安较差、摩纳哥城市蒙特卡洛因为过度奢华铺张也进入榜单。