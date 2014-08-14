首位女性获数学界最高奖菲尔兹奖

哈通社阿斯塔纳8月14日电，据大纪元网消息，有数学界"奥运会"之称的"国际数学家大会"在韩国首尔开幕。现年36岁的伊朗裔女数学家米尔扎哈尼，在开幕式上获颁数学界最高荣誉"费尔兹奖"，她因此成为史上第一位获此殊荣的女性。

韩国总统朴槿惠当天为获奖的数学家们颁奖。获颁菲尔兹奖的女数学家米尔札哈尼毕业于美国哈佛大学，目前在加州斯坦福大学任教。 据报导，米尔札哈尼专长几何学，曾提出多种计算双曲平面的新奇方法。她将两个理论联系起来，证明了弦理论科学家爱德华•威腾的猜想，因此获得极高评价。 另外3名菲尔兹奖获得者分别是35岁的法国国立科学研究所所长阿尔图尔•阿维拉、38岁的美国普林斯顿大学客座教授曼祖尔•巴尔戈瓦，以及38岁的英国华威大学教授马丁•赫尔勒。 菲尔兹奖是世界数学界的最高奖项，它和挪威王室颁发的数学奖--阿贝尔奖被称为数学界的诺贝尔奖。该奖项授予过去4年内在数学领域成就最高的40岁以下青年数学家。自1936年首次颁奖以来至2010年，共有17个国家的52名数学家获此殊荣，获奖者都是男性。 本届数学家大会于8月13日至21日在韩国首尔举行，约有5000名数学家参加这次大会，这也是历史上规模最大的一次数学家大会。 国际数学家大会是由国际数学联盟（IMU）主办的全球性数学学术会议，会议评价最近4年数学领域的重要成就，并为相关数学家颁奖。首届国际数学家大会于1897年在瑞士举行，截至2010年共举行了26次。