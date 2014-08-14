上合组织成员国首批中学生交流夏令营在新疆互访

哈通社阿斯塔纳8月13日电，据中新网报道，"塔吉克斯坦200名中学生中国夏令营"12日结束在乌鲁木齐的参观访问，并将于13日启程赴北京。本次活动旨在进一步开展教育领域间的交流互访活动，加强国际交流人才合作。

据去年11月，中国主席李克强出席上海合作组织成员国总理会议时提出的提议，未来5年中方每年邀请一个上合组织成员国的200名中学生组成的夏令营代表团，开展交流活动。今年9月将在塔吉克斯坦举行上海合作组织峰会，中方决定邀请200名塔吉克斯坦中学生作为首批客人于8月10-21日来华参加夏令营活动。 此次到中国的塔吉克斯坦代表团由来自全国30多个城市和地区的200名学生和10名教师组成，乌鲁木齐作为此次塔中学生到中国第一站。他们还将在天津、北京参观访问。 "我来到新疆很高兴，感觉特别好，我特别高兴我能来中国。我们后面还要去北京，看一些别的地方。这里的人民都很热情。"来自杜尚别的17岁的小姑娘萨法尔莫激动的说道："我很喜欢中国的文化，我希望可以学到中文，然后可以更深入的学习了解中国的文化，历史。我对中国的很多东西都感兴趣，我很期待几天后可以去参观长城。"