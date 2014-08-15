别再迷信安吉丽娜•朱莉，她只是个红毯传说

哈通社阿斯塔纳电，据欧华网消息，复刻红毯妆？彩妆大师说：No！不用多说，安吉丽娜•朱莉走红毯时的浮粉，就是最好的示范了。窘境不可避免，只要照相机角度不在设定范围就会出现。援引VOGUE网上的分析，"安吉丽娜可能用的是高清半透明粉，特别适合针对高精度相机的拍摄，因为粉质足够的细腻而不会给皮肤增加任何纹理。但是，在红毯这种闪光灯频繁的情景中，它反射了大量的光线，因为它其中含有的二氧化硅是常见的反光成分。"

"为了避免陷入像安吉丽娜一样的窘境，专家建议选择使用含有更多滑石粉而不是二氧化硅的散粉。滑石粉会融入你的肤色，给你一个自然、粉嫩的效果，而且滑石粉不会反射这么强烈的光线。" 化妆，其实就是与光的游戏，再好的彩妆师也要听光线说话，拍杂志大片前会根据当时的灯光设置来打造妆容，走红毯前会预先推测场面上的光线布置、记者区的拍照路线，如此下来，不管浓妆淡妆，就是根据场合上的光线强弱、路线，来选择不同质感的妆品，通过粉妆里面添加的光泽微粒，达到反射、折射、漫射等效果，既隐匿了肌肤上的瑕疵，让肤质看起来光滑，同时也更加立体。 但是，日常生活中，光线无处不在、随时变幻，如果你再顶着红毯妆、杂志妆出门，自然会看起来脏乱差了。与其费尽心思来复刻红毯妆，不如先从肤质本身来提高水润度，使得光线随时能穿透肌肤、实现最大程度的漫射，肌肤就能随时随地看起来饱满无瑕。 所以说，别再为红毯女神们的妆品秘方而发狂了，抹上它，只不过是她们工作的一部分，就像她们身上的高级定制礼服、过千万的珠宝一样，只有某些场合才能穿着，否则就过于戏剧化，镁光灯背后，她们还是像你我一样，简简单单，一支口红、一个粉饼、一支腮红就够了。