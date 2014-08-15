埃尔多安当选土耳其新总统 寻求修宪掌控实权

哈通社阿斯塔纳8月14日电，据中国网消息，卡塔尔半岛电视台网站8月13日报道称，据分析，埃尔多安当选土耳其新任总统后将颁布一系列新的政策文件，其中当务之急是修订土耳其宪法，并加快推进同库尔德人之间的和平进程。

与此前的11位土耳其总统相比，埃尔多安更有可能实现这两大目标。因为这是土耳其首次举行总统直选投票，因此埃尔多安担任总统的合法性毋庸置疑。而在此之前，土耳其总统人选均是由土耳其议会协商所决定的。

土耳其的一些爱国人士认为，埃尔多安当政后并不会改变当前的经济与国际关系政策。

修订宪法

土耳其作家、政治分析家穆罕默德•扎西德•古尔认为，修订宪法将成为埃尔多安上任后最迫切也最重要的政治进程。

扎西德在接受半岛电视台采访时强调，尽管埃尔多安通过民主投票当选总统已经被赋予了极大的权力，但修订宪法具有更重要的意义，这或许将推动土耳其的政权统治由政府制向半总统制转型。

扎西德指出，当前的土耳其宪法在政权结构分化上存在问题，它使得政府领导人（即总理）享有高于行政、立法及司法机构的权力，从而使得总理在行使职权时能免受法律的干预。

自1980年土耳其政变以来，埃尔多安始终致力于修订宪法，但由于土耳其议会党派组成复杂，埃尔多安委任议会进行的宪法修订始终未能取得进展，去年11月底议会各方未能就修订案内容达成一致。

土耳其左翼活动分子尼亚奇曾要求现任总统居尔优先考虑修订宪法的问题，但居尔回应称，埃尔多安期望加强总统对国家的统治以及各行政部门权力的掌控。

尼亚奇向记者透露，埃尔多安将通过使用自由标语以及全面实行欧盟标准来掌控各级行政部门，尤其是新闻媒体以及司法机构。

尼亚奇提到，埃尔多安曾在"葛兰运动"时期严厉打击司法机构以及新闻媒体，并指控葛兰有意在土耳其建立"平行政权"。尼亚奇认为这些都证明埃尔多安今后将进一步掌控土耳其司法以及媒体机构。

尼亚奇称，埃尔多安在担任土耳其总理期间并未获得任命土耳其法官的权力，因此现在埃尔多安将通过修订宪法赋予总统这一权力。

库尔德问题

除了修订宪法的计划，埃尔多安还极为重视同库尔德人之间的和平进程问题，他曾多次在各大竞选演讲中提到推动这一和平进程的计划。

在最近举行的总统选举中，库尔德人萨拉丁获得总统候选人提名，这使得库尔德人融入土耳其的进展更加乐观。

由埃尔多安领导的正义与发展党在竞选宣传活动中提名萨拉丁为总统候选人，这一举动反映了库尔德人正在迅速融入土耳其。

研究库尔德事务的专家瓦赫德•丁表示，随着埃尔多安当选新总统，在接下来的一段时期中，土耳其将会在思想、行动以及路线上发生一系列的变化，尤其是土耳其各民族之间的关系将得到巨大发展，埃尔多安领导的土耳其政府也将从中获益。

瓦赫德还提到，萨拉丁在竞选演讲中反复强调土耳其社会的统一性，这也反映了库尔德人更加希望完全融入土耳其社会。

瓦赫德认为，萨拉丁获得总统候选人提名表明目前库尔德人已经放弃了分裂的情绪，希望能融入到土耳其社会中。埃尔多安将抓住这一时机，大力推进与库尔德人之间的和平进程。