面对俄罗斯禁令 欧洲人猛吃本国瓜果

哈通社阿斯塔纳8月16日电，据大纪元网站消息，由于俄罗斯支持乌克兰武装分离，俄罗斯宣布了报复性的总统令，一年之内禁止从美国、欧盟、澳大利亚、加拿大、挪威进口水果、蔬菜、肉类、鱼类、牛奶和奶制品。欧洲各国正在号召国民多买多吃瓜果蔬菜，解决原本应该出口到俄罗斯的农产品。

比利时电视节目教大家怎么变花样吃梨 2013年比利时对俄食品出口总额达4.9亿欧元，大部份是梨、猪肉、奶酪和黄油等农产品。比利时四分之一的水果出口到俄罗斯市场，其中梨出口价值约1亿欧元，占年产量的六成。 比利时果农农会呼吁，希望比利时老百姓多买本国自产梨子。比利时的Het Belang van Limburg、Gazet van Antwerpen等媒体甚至于发起活动，让读者自拍吃梨子的照片上传网络，一传十，十传百的掀起一种"比利时人良心发现吃本国梨"的流行趋势。就连电视节目上也教给大家各种把梨子做成美味佳肴的方法。 在大家的支持下，比利时果农农会发言人称，国民消费缓解了果农的压力。 波兰"吃苹果就是爱国"并希望转卖美国 由于在乌克兰问题上波兰对俄罗斯保持强硬态度，为报复波兰，俄罗斯宣布禁止从波兰进口蔬菜和水果。 波兰作为世界最大的苹果出口国，超过三分之二的苹果销往俄罗斯。根据波兰官方统计，2013年波兰出口俄罗斯共计67万吨苹果，总价值约2.73亿欧元。 面对国内堆积的苹果，波兰政府呼吁民众多吃苹果，增加内销，尽量抵消俄停止进口所造成的影响。西方有"每天一个苹果，医生远离我"的谚语，波兰人把它改成了"每天五个苹果，普京远离我"。 波兰民众在网上发起"吃苹果，抗普京"的运动，表示波兰不会屈服于普京的淫威。包括波兰的许多名人政要也纷纷上传吃苹果或者喝苹果酒的照片。 为给苹果找销路，波兰驻美国大使8月9日要求美方从波兰进口苹果。双方正在就进口展开详细会谈。 "制裁”对俄罗斯百姓伤害最深 俄罗斯对欧美的制裁意味着，今后一年内，俄罗斯人无法从超市或菜市场买到比利时梨子、法国土豆、荷兰奶酪、波兰苹果、挪威鲑鱼、美国鸡肉、西班牙火腿或希腊洋白菜。整个欧盟四分之一的黄油和三分之一的奶酪全被关在了俄罗斯门外。 俄罗斯的禁令预计将推高国内的通胀。当欧洲国家老百姓在狂吃瓜果的同时，吃不到廉价欧洲瓜果的普通俄罗斯民众可能正在咽口水。 欧盟智库专家表示，俄罗斯食品禁令是个"杀敌八百，自损三千"的双刃剑政策，真正受害的是俄罗斯老百姓。美国财政部高级官员戴维‧科恩表示，该禁令是"残酷的讽刺"，因为"俄罗斯在对本国人民实施制裁"。美国和其盟国是不会采取这种残酷的、限制本国老百姓获取食物的制裁措施的。