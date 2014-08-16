中国富豪组团赴英狩猎引热议

哈通社阿斯塔纳电，据英中网援引《星期日泰晤士报》8月10日消息：英国电视剧《唐顿庄园》在中国走红，一同走红的还有剧中贵族们的消遣活动─打猎。越来越多的中国新贵们不惜豪掷百万港元赴英打猎，甚至租住城堡，穿英式服装，聘请管家，以体验英国贵族的生活方式。

阿里巴巴创始人马云就是其中一员。近日，马云花费近50万港元，于苏格兰一个小村落租了一座城堡，与11位朋友共同打猎兼度假。他雇用了四架直升机，踏足一连串的打猎圣地，一周内猎取了17只雄鹿。 负责马云此次打猎活动的领队史密夫表示， 这些人都没用过枪，所以要先训练。"对亿万富翁们指手画脚并不是件容易事。" 报道称，五年前中国人还对这一活动还不感兴趣，现在却日益火爆。英国猎奇频道的负责人雅歌比表示， 中国人打猎不稀奇，中国人来英国打猎才稀奇。 回应：不向往贵族生活 对于上述报道，马云在网上回应称，"学当贵族，我毫无兴趣，出身贫寒草根，对‘贵族生活'并无向往。" 但马云坦陈，学习通过打猎保护环境的知识倒是真事。作为全球大自然保护协会成员，我有很多机会在世界各地参与和学习自然保护的正确知识。"那次狩猎学习是在两年前，大自然保护协会(TNC)组织的一次在欧洲的野外考察交流活动(照片里和猎物合影的人我一个不认识)。和大部分人一样，狩猎在我的心目中一直是非常残忍的事，觉得那是破坏自然保护的行为，并且不杀生的思想一直植根在我的脑海里。" "说实话，那次狩猎并不快乐，除了体会到我们祖先狩猎生存的艰辛外，开枪的感觉真的不好，即使是对着那些必须要处理的动物，不该杀生的纠结还是会在心里伴随很久......如今国内很多地区野猪泛滥成灾，一方面是生态好转，而另一方面，过度繁殖增长也给环境带去很大麻烦，也必须得处理！做正确的事和正确地做事都很不容易，但都很重要。"马云在来往中如此表达狩猎后的感受。