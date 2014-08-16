联合国安理会通过决议应对伊叙极端组织

哈通社阿斯塔纳8月16日电，据新华网报道，联合国安理会１５日一致通过决议，决定采取措施切断伊拉克和叙利亚极端组织的资金和外来武装分子来源，并将６名相关人员列入制裁名单。

决议将与极端组织"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"和"支持阵线"有关的赛义德•阿里夫等６人列入"基地"组织制裁名单，他们将受到国际旅行禁令、资金冻结、武器禁运等制裁。 决议表示，安理会愿考虑将为上述极端团体提供支持的个人和团体，包括利用互联网和社交媒体等为其开展筹资、提供武器、招募人员者列入制裁名单。 决议同时促请所有会员国阻止外国恐怖主义战斗人员、军火等物资流入上述极端团体，并要求各国禁止其国民及领土内的任何人向上述极端团体提供资金等。 安理会在决议中以"最强烈言辞"反对和谴责"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"的恐怖行为和暴力极端主义思想，反对和谴责其严重践踏人权和违反国际人道主义法，要求与之有关的个人和团体停止一切暴力和恐怖行为，立即解散。 安理会本月轮值主席、英国常驻联合国代表格兰特说，这一决议向恐怖分子及其支持者发出了强烈清晰的信号，并列出具体措施，为长期打击这些极端组织奠定了基础。不过，不能期待当地情况立即因此改观。 伊拉克常驻联合国代表哈基姆在决议通过后对媒体说，伊拉克请求所有邻国及其他国家实施决议中的步骤。他还表示，伊拉克希望美国继续在伊拉克有针对性地打击"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"，并增加打击目标和范围。 今年６月初以来，"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"极端组织等反政府武装占领伊拉克北部和西部大片领土，并在全国多地与伊安全部队展开激烈冲突，造成大量伊拉克人伤亡和流离失所。