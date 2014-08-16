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10:58, 16 八月份 2014 | GMT +6
哈萨克斯坦安全委员会边防学院学员在卡拉奥依开展拉练
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哈通社阿斯塔纳8月16日电，据国家安全委员会边防局消息，哈萨克斯坦安全委员会边防学院学员在阿拉木图州卡拉奥依镇开展拉练，就边防工作专用武器装备操作以及军犬搜索、抓捕非法越境分子等各项专业技能进行强化培训。
标签:
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