八百年后小行星撞地球 美国科研人员先想预案

直径大约一公里的小行星将撞向地球，可能导致人类灭绝！这是美国田纳西大学研究人员发出的警告。

别慌，按他们的说法，这场灾难将发生在２８８０年，且几率为三百分之一。但是，美国科研人员已经开始准备应对方案。 "来者不善" 刊登于最新一期英国《自然》杂志的一篇文章说，这颗小行星名为１９５０ ＤＡ。 美国科研人员推算，如果可能，１９５０ ＤＡ撞向地球的时间将是２８８０年３月１６日。 １９５０ ＤＡ直径大约一公里，正以每秒钟大约９英里（合１４.５公里）的速度向地球靠近。 它自转一圈需要２小时６分钟。按科研人员的说法，如果自转速度达到这个程度，小行星本应自行"分裂"，但一种名为"范德华力"的作用力使它的组成部分得以"抱团"。科学家们以往从未在小行星上发现这种作用力的存在。 如果１９５０ ＤＡ撞击地球真的发生，它撞击时的速度将为每小时３.８万英里（６.１公里），释放出４４８００兆顿ＴＮＴ当量的冲击力。 科学家估计，一旦这种情形发生，地球将发生巨大爆炸并触发海啸，全球气候随之改变，人类将灭绝。 早被"盯上" 按田纳西大学研究人员的说法，１９５０ ＤＡ是迄今为止发现的最有可能与地球相撞的小行星。其实，它早就被天文学家"盯"上，列入重点监控名单。 １９５０ ＤＡ在１９５０年２月２３日首次进入人类视线，其后一度消失半个世纪；２０００年１２月３１日，科学家再次发现它的身影；３个月后，它从距地球７８０万公里的高空飞过。 准备应对 美国科研人员相信，现在还有足够时间避免这场灾难，但引爆１９５０ ＤＡ不是办法，而且弊大于利，将引发多种巨大影响。 田纳西大学的研究人员建议，应该让小行星表面发生细小变化，从而改变"范德华力"，诱使小行星自行瓦解。 （本文摘自新华网）