维基解密创办人阿桑奇将离开厄瓜多尔使馆

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，维基解密网创办人阿桑奇的发言人周一（8月18日）表示，一旦英国政府"允许"，阿桑奇就会离开厄瓜多尔驻英使馆。

在伦敦骑士桥厄瓜多尔使馆避难二年多的阿桑奇当天早晨在记者会上宣布，他"很快"将离开那里，但没有更多说明。 维基解密的发言人解释说，"很快"的意思不是立刻、马上，也不是说他要向英国警方自首，而是指一旦跟英国政府达成有关协议，英方履行承诺后就离开厄使馆。 避难 2012年，阿桑奇被控在瑞典性侵和强奸女性，瑞典司法当局要求引渡；同年6月，阿桑奇就引渡令提出的上诉被拒绝后进入伦敦的厄瓜多尔使馆。 两个月后，厄瓜多尔政府批准给他政治庇护。 英国政府始终坚持必须依照法律将阿桑奇引渡到瑞典接受审判。如果他离开厄瓜多尔使馆，英国警察就会将他逮捕。 阿桑奇认为被引渡到瑞典后就会接着被引渡到美国就公开美国外交和军事机密文件受审。 维基解密2010年公开了大量有关伊拉克战争和阿富汗战争的美国外交机密文件，惹怒了美国政府。 阿桑奇否认性犯罪指控，称控罪是出于政治动机。 健康 今年43岁的澳大利亚公民阿桑奇周一在记者会上表示，他离开厄瓜多尔使馆的原因并非"默多克的媒体"报道的那样。 默多克旗下21世纪福克斯部分拥有的英国天空新闻（Sky News）曾报道说，阿桑奇因为健康状况恶化而考虑离开厄瓜多尔驻英使馆。 英国外交部据报在阿桑奇问题上政府的立场未变，并仍致力于寻求外交解决方案。 法新社援引英国外交部发言人说，必须遵守英国法律，阿桑奇必须被引渡到瑞典；和以前一样，英国希望得到厄瓜多尔的帮助，结束这一"棘手且代价昂贵的局面"。 厄瓜多尔外长帕蒂诺在记者会上坐在阿桑奇身边。 昂贵 帕蒂诺呼吁各有关政府采取行动，尽快结束这一局面；两年实在"太久了"。 由于阿桑奇在其中避难，英国政府承担位于伦敦骑士桥的厄瓜多尔使馆的全天候安全警卫费用。 今年6月，苏格兰场称已经为这幢楼的警卫花了640万英镑。 法新社报道说，在厄使馆楼内避难的阿桑奇不得到户外活动，也无法在户外晒太阳。 阿桑奇接受英国小报《星期日邮报》采访时曾表示他的居室内连一盆植物都活不长。