"史上最狠"安全标语刺痛谁的神经?

哈通社阿斯塔纳电，据欧华网消息，近日，中国深圳地铁九号线工地门口的告示牌在网络上引发争议。这条被称为"史上最狠"安全标语这样劝告民工："亲爱的工友们：在外打工，注意安全，一旦发生事故，别人睡你媳妇、打你孩子、花你的抚恤金！"

读完这条安全标语，笔者第一时间想起上世纪八九十年代有的农村宣传计划生育的"野蛮标语"，如"该流不流，扒房牵牛；该扎不扎，房屋倒塌！"等等。这些类型的标语既没有尊重宣讲对象的人格，也没有尊重宣讲对象的人权和尊严。 指望靠"狠"标语来提升施工安全更是隔靴搔痒。保障农民工安全，根本在于向他们提供安全可靠的保障措施。以昆山中荣爆炸案的惨痛结果为例，根本原因在于厂方对务工群体在职业培训、监督管理、劳动保障等诸多方面投入严重不足。即使现场挂出"更狠标语"，也难以改变工厂的不安全状况。 "史上最狠"安全标语也暴露出对农民工等群体的保护和关怀也应当延伸到精神层面。除了不能拖欠他们的工资、保护他们不受职业病困扰，有关部门还应当注意纠正一些用工单位对他们的精神歧视。如此，才能让这些农民工在大城市中不再感受到冰冷。