俄媒称俄罗斯可能对西方国家追加反制裁

哈通社阿斯塔纳8月18日电，据新华网消息，俄罗斯媒体１８日报道，俄罗斯或将扩大对西方国家的反制裁范围，对一些国家汽车等工业制成品实行进口限制。

俄罗斯《导报》当天援引多位政府官员的话报道说，西方国家７月底对俄罗斯实体部门实施制裁之后，俄政府随即向总统普京提交一份反制裁措施清单，但普京当时仅批准实行食品进口禁令，此举意味着如果欧盟和美国对俄罗斯实施进一步制裁，俄罗斯也将对其追加反制裁。 报道说，俄罗斯新的反制裁措施可能包括完全禁止"不友好国家"的汽车进口。为填补需求空缺，国家将加快汽车工业进口替代。此外，进口禁令将可能扩展到医疗器械，不过这一问题较为敏感，需要高层进一步讨论。 另据总统府消息，俄联邦海关局局长别利亚尼诺夫当天对普京表示，海关局已同白俄罗斯、哈萨克斯坦两个关税同盟国家一道，着手落实食品进口禁令。他称，两国经济利益暂未因现有规模制裁遭受损失。 为回应西方国家对俄罗斯的数轮制裁，俄政府本月７日公布一份食品进口禁令清单，宣布未来一年内，禁止进口原产于美国、欧盟、加拿大、澳大利亚、挪威的部分食品，包括牛肉、猪肉、鱼类、禽类、乳制品、水果、蔬菜、坚果等。