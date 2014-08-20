把部落文化推向世界的时装师

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，在南非约翰内斯堡奔驰时装周举行的一次时装表演上，一位来自科萨部落的年轻人所设计的色彩斑斓的针织时装让人耳目一新，引起一片掌声。

这位年轻人名叫拉杜马•纳库拉，1986年出生，是马科萨公司的创办人。

拉杜马曾在南非伊丽莎白港的纳尔逊•曼德拉城市大学学习纺织设计与技术，做过题为"科萨文化的多彩世界"的论文。 他在约翰内斯堡时装周所展示的时装就来自这篇论文所表达的概念。 2010年，拉杜马凭着这个项目在"南非印染和着色协会"设计比赛中胜出，得到去伦敦的机会，并且在伦敦首次获得国际比赛奖。 这个来源于科萨部落文化的项目获得成功，促使拉杜马创办了马科萨公司。 他说，他最初选择这个项目的目的就是寻找代表科萨文化的设计方案，发展出一套具有传统科萨色彩、串珠和花边特色的针织品。

"文化帝国主义" 拉杜马还说，他之所以把公司取名为"马科萨"，就是因为希望表现科萨民族的美，并且以现代方式解释这种美，从而吸引那些受当今国际潮流影响的年轻人。 拉杜马获得的成功甚至被一些人认为改变了数十年来"文化帝国主义"占主导地位的状况。 曾经在著名时尚杂志《GQ》（南非版）担任助理编辑的记者姆拜说，欧洲的米索尼和高缇耶经常会从非洲部落文化得到灵感，然后把自己的品牌销往世界各地。 姆拜说，非洲的设计师现在意识到，如果自己不去做，别人就会利用这样的遗产赚大笔的金钱。 "所以我们最好是自己去做，而且努力保持其应有的原汁原味。" 现在，拉杜马已经把公司从伊丽莎白港迁到了开普敦。 他在开普敦找到了一个能满足公司生产能力的针织品生产商，并且相信公司在这里能获得更好地发展。 马科萨的服装产品都是在南非生产的，而且使用当地原材料，例如来自拉杜马家乡伊丽莎白港的马海毛。

稳扎稳打 公司的业务正在扩大，已经开始同其他伙伴合作，涉足地毯和床垫等领域。 虽然拉杜马意识到公司的扩大需要更多的投资，但他还是准备放一放，因为他担心自己正在建立的品牌受到不利影响。 拉杜马说，无论做出什么决定，都必须首先确保这个决定不会影响公司已经获得的成果，因为错误的决定会令公司在前进一步的情况下倒退十步。 他最近做出一个重要决定，拒绝了南非一家零售商提出建立合作关系出售马科萨公司服装产品的要求。 拉杜马在努力发展当地市场的同时，已经把目光投向了国际时装市场。 他在柏林、伦敦、纽约和巴黎参加过时装展，今年5月份还在阿姆斯特丹举行的一次国际时装会议上做了发言。 拉杜马表示，无论获得什么样的成功，他都会保持自己的根，把马科萨发展成国际大品牌，而且是自豪地声称自己来自南非的国际大品牌。