瑞士洛迦诺电影节闭幕 菲律宾导演荣获金奖

哈通社阿斯塔纳电，据瑞士中文网消息，第67届洛迦诺国际电影节于16日精彩闭幕，菲律宾导演凭借一部5个半小时的电影《Mula sa Kung Ano ang Noon》(From What is Before)荣获金奖。瑞士影片获得观众评选奖。

菲律宾导演拉夫达茲属新锐导演，近期频频获得国际奖项，他的洛迦诺电影节(英)金奖获奖影片《来自从前》(《Mula sa Kung Ano ang Noon)展现了菲律宾70年代独裁者费迪南德•马科斯所带来的恶劣影响。 这部黑白无剪辑影片长达338分钟，"完全扬弃了时间和空间的概念，无法把它归于任何一种电影类型，"评审团团长Francesco Rosi向瑞士资讯swissinfo.ch表示："该片开篇时如同一部纪录片，然后慢慢地、慢慢地转入故事情节，有点Bertolucci的风格。这是一部深入、伟大的故事片，却展现了那个时代的历史事件"。 今年评委会唯一的亚洲评委刁亦男在接受瑞士资讯采访时表示："好的影片会自然而然地浮现出来，电影是无国籍的，评委们的沟通很顺畅，没有什么文化间的冲突"。他自认能当选为洛迦诺国际电影节的评委，与他荣获金熊奖不无关系，他说"洛迦诺电影节是电影节中的王子，专门注重发掘新人、新形式"，这位编剧出身的电影人很享受担任评委期间"每天二、三部长片，专心致志看电影的日子"。其获奖影片《白日焰火》也在电影节上得到展映。 Peter Luisi执导的瑞士影片《瑞士英雄》荣获观众奖。电影节期间，几乎每部瑞士影片上映，都引来观众排大队等候入场，这也展现出瑞士影片在本国的号召力。不过《瑞士英雄》，其实毁誉参半。有影评认为，它如同《船已满员》、《瑞士制造者》在七、八十年代时一样，引起了瑞士观众对移民问题的关注；但也有批评家认为，该片老套、流于表面。