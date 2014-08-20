哈通社阿斯塔纳8月20日电，据BBC消息，英国大笨钟闻名世界，每天都有成千上万的游客特地前往伦敦参观。但由于英国天气多雨，时间一久，经历了风吹雨淋的大笨钟便蒙上了污垢。为了保持"最佳状态"，从当地时间18日开始，大笨钟开始接受一连串清洗作业。

大笨钟共有四面，每个面上都有312片蛋白石玻璃，清洗作业需要专业人员绑着绳索悬吊在大笨钟上进行。预计要花上一周时间，大笨钟才能再度干净的面对游客。

大笨钟建于1858年，是英国国会大楼北端钟楼报时钟的昵称，这座钟楼高度97.5米，坐落在泰晤士河畔，是伦敦的标志之一，也是世界第三高钟楼。 外墙上有四面巨大的钟表朝向东南西北四个方向，分针长4.27米，国会开会期间，钟面会发出光芒。 大钟直径7米，重13.5吨，是英国最大的钟。每15分钟响一次，敲响威斯敏斯特钟声。 2009年6月1日，欢庆启用150周年。2012年6月26日，英国政府宣布为庆祝伊丽莎白二世登基60周年，将大笨钟所在的钟楼正式改名为伊丽莎白塔。 在英国，大笨钟是人们庆祝新年的中心地点，收音机和电视都会播出它的钟声来迎接新一年的开始。