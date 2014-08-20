乌兹别克斯坦总统卡里莫夫访问中国 签署联合宣言

哈通社阿斯塔纳8月19日电，据中新社报道，中国国家主席习近平19日同乌兹别克斯坦总统卡里莫夫举行会谈，并共同签署了《中华人民共和国和乌兹别克斯坦共和国联合宣言》。

习近平表示，今天我们将批准中乌战略伙伴关系未来5年发展规划，双方要抓住时机，推动合作向更高水平、更高层次跨越，取得更多成果。双方要不断扩大贸易和投资规模，加强能源、金融、农业、交通基础设施建设等领域合作，共同建设丝绸之路经济带，重点建设和运营好中国-中亚天然气管道D线，积极推进中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦铁路项目。中方鼓励本国企业扩大对乌投资，参与乌方工业园区建设，支持乌方加入世界贸易组织。 卡里莫夫表示，乌方决心同中国发展更为紧密的伙伴关系，这符合两国和两国人民根本利益，有利于地区和平与发展。我们赞赏中国对中亚国家真诚奉行睦邻友好和互利合作政策，愿意积极参与中方建设丝绸之路经济带和亚洲基础设施投资银行的重要倡议，全力确保中亚-中国天然气管线如期完成，加快推进乌吉中铁路。乌方希望进一步扩大双边贸易，欢迎中方企业投资，加强矿业、交通等领域合作。乌方积极支持开展两国人文交流和地方合作。乌中双方要加强配合，合力打击"三股势力"。 两国元首讨论了上海合作组织发展，同意加强沟通、协调、配合，推动上合组织在经济、安全合作方面迈出更多实质步伐。 双方还就乌克兰危机、阿富汗问题交换了意见。 会谈后，两国元首共同签署了《中华人民共和国和乌兹别克斯坦共和国联合宣言》，见证了经贸、能源、金融等领域合作文件的签署。 两国元首还共同会见了记者。习近平强调，我同卡里莫夫总统进行了坦诚深入、富有成果的会谈，达成广泛共识。我们制定了中乌战略伙伴关系未来5年发展规划，为下一步发展两国关系，全面深化各领域互利合作奠定了基础、指明了方向。中乌关系正迈入全面发展的快车道，将更多造福两国人民。 卡里莫夫表示，中国的发展给予我们启示，值得我们借鉴。相信中国人民在中国共产党带领下，一定能够沿着中国特色社会主义道路，朝着民族复兴伟大目标，从一个胜利走向另一个胜利。乌兹别克斯坦人民为中国加油助威。祝愿乌中两国人民传统友谊不断巩固，发扬光大。