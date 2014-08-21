中国驻哈萨克斯坦使馆提醒赴哈中国公民办理合法工作手续

哈通社阿斯塔纳8月21日电，据中新网报道，中国驻哈萨克斯坦使馆近日发布消息，提醒赴哈中国公民办理合法工作手续。

消息称，近期，哈萨克斯坦发生数起中国公民非法务工案件。据了解，上述案件中所涉及的中国公民均系通过同乡、朋友或劳务公司介绍，持旅游、因私等非工作签证在哈个体工厂、私人诊所等从事非法劳务工作。相关人员赴哈前均未办理合法工作手续，自身权益难以得到有效保障，一旦被当地警方发现还将面临严厉处罚。

消息指出，根据哈萨克斯坦有关规定，外籍人员只有在取得劳务许可和工作签证后方可赴哈合法工作。中国驻哈萨克斯坦使馆提醒拟赴哈中国公民赴哈前务必通过合法渠道办理相关手续，并同雇主签好劳务合同，勿听信介绍人或雇主关于"到哈后再办理手续"的说辞，以免受骗上当。 消息说，赴哈前中国公民可通过外交部领事服务网了解哈萨克斯坦有关情况，如遇紧急情况，请及时拨打中国驻哈萨克斯坦使馆和驻阿拉木图总领馆领保协助电话寻求协助。中国驻哈萨克斯坦使馆领保协助电话：007-7017470186，中国驻阿拉木图总领馆领保协助电话：007-7017292938。