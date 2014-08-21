中国企业有意在阿克莫拉州建厂 生产油料作物加工品

哈通社阿斯塔纳8月20日电，哈萨克斯坦具备种植油料作物的良好自然条件，但因欠缺仓储条件和加工技术，油料作物的种植迟迟得不到发展。为解决上述问题、实现互利共赢，阿克莫拉州农户计划与到访该州的中国企业进行合作，共同发展油料作物产业。

据介绍，来自中国新疆的该企业是第二次到访阿克莫拉州。企业上次从阿特巴萨尔县进口的面粉在中国国内市场深受好评，为双方合作迎来"开门红"。而在本次访问中，中国企业希望与当地进一步加深合作，扩大贸易投资。

该企业副总经理丁峰（音译）在接受采访时说："我们对哈萨克斯坦招商引资、发展农业有关政策表示欢迎。在此之前我们从贵方进口了优质面粉，现在我们计划进口油料作物。"

据悉，该企业有意从当地进口10万吨向日葵籽，但阿特巴萨尔县目前尚未具备满足中国企业需求的能力。尽管国家对油料作物提供每公顷7千坚戈的补贴，但产量仍得不到提高。

当地农场主马格梅特•德兹伊托夫说："虽然我们农场种植向日葵，但这里欠缺储存仓库和加工厂。所以农户对种植向日葵持观望态度。目前仅有我们一家农村种植。农场今年的向日葵种植面积为2万公顷。"

就此问题，当地农户与中国企业正在积极协商，双方未来计划建设油料作物储存仓库和加工厂。为此双方正在研究市场需求，制定合作发展规划。

"当地能否满足我们的需求？市场前景如何？以及运输问题将如何解决?等问题是我们正在探讨的议题。但明确的一点是，这里确实具备种植油料作物得天独厚的自然条件。"丁峰说。

据悉，阿特巴萨尔县生产的面粉已出口吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦以及俄罗斯市场。如果向日葵籽加工厂能顺利成立，其产品还将出口欧美国家。 在建设"欧亚经济联盟"与"新丝绸之路"历史大势下，国家工农业创新发展规划的顺利落实，将逐步提升哈萨克斯坦制造业的发展，扩大哈萨克斯坦商品的销路，推动国家经济飞跃发展。