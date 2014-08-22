越专家建议用麒麟石狗取代遗迹区中国造型石狮子

哈通社阿斯塔纳电，据中国日报援引越南每日快讯消息，越南信仰文化研究和保存中心主任、越南国家文化遗产委员吴德盛教授认为，中国用于看守陵墓的石狮子不适合摆放在寺庙等遗迹区。而麒麟、石狗是经常出现于越南古遗迹区的灵物。

吴德盛提出，中国和欧洲造型的石狮子被大量引进并进入越南寺庙、遗迹区，是由于在文化断裂过程中老百姓不明白灵物的意义造成的。（外来）文化可以接受，但将中国的守护陵墓的石狮子放进越南寺庙，就不合适了。 吴德盛教授对越南文化、体育、旅游部关于将外来灵物从遗迹区、寺庙中移除的提议表示拥护，但他认为应该有替代产品以便满足平民百姓的心灵需求。吴德盛提出使用石麒麟雕像作为灵物，摆放到越南的古遗迹区，取代石狮子。他说，"狮子只是个别现象，在越南的镇宅灵物体系中并不普遍。从前的越南人常常用麒麟作为灵物，实际上并没有将之放置在寺庙前。" 吴德盛教授分析，作为灵物的麒麟，从李朝开始到陈朝再到黎朝，数千年来一直与越南人的文化心灵生活密切相连。麒麟具有神圣的含义，常常出现在越南寺庙、宫廷建筑之中。麒麟这种灵物还被置于庙宇、陵寝或者乡村牌坊大门等地。