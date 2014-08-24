外媒：中国在中亚要照顾俄利益 否则俄将作梗

哈通社阿斯塔纳8月22日电，据环球网报道，新加坡拉惹勒南国际研究院期刊《评论》8月20日发表题为"中国的丝绸之路提议"的文章：

中国提出的丝绸之路经济带，被视为地区合作的新模式。尽管该经济带涉及40多个欧亚国家，中心则是中亚。自该提议出台后，中方--无论中央还是地方，尤其是西部省份--对进一步走近中亚表现出极大热情。但中亚国家似乎心态矛盾。一方面，他们欢迎中国投资，另一方面，一些人担忧中国在地区的快速扩张。部分原因是该提议缺少明确时间表和具体计划，还因为中亚复杂的政治和社会态势。 今天的"中亚"包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦这5个前苏联共和国。从地理位置、文化、语言历史等方面讲，五国确实有诸多相似之处。但若把中亚视为一个有着相似经济、政治和外交政策的单一地区集团，那就错了。 中亚国家之间鸿沟深，原因不少。由于独立历史短暂，外交政策独立被所有中亚国家视为头等大事;五国间均存在不同程度的边界纠纷;与东盟不同，中亚存在领袖地位的明显竞争。

随着近年来中国与中亚贸易及投资显著增长，北京的影响力肯定在上升。但如果说中亚如今已是中国后院，那就言之过早了。事实上，俄罗斯仍是地区霸主，而中国远未能主导中亚的走向。 俄在中亚享有无与伦比的社会和文化优势。经济上，尽管中国分量不断增加，俄仍是经济主角。在政治和安全领域，莫斯科优势更明显。在中亚国家中，广泛存在恐华情绪。近年来，中资企业往往不太顾及当地文化和宗教，这加深了负面印象。 鉴于上述因素，构筑丝绸之路经济带注定是个渐进过程，中国需特别注意以下几点：由于中亚地区互信度很低，多边建设的做法可能行不通。中国也不应只盯着需多国参与的大项目，而应采取双边路子，与单个国家合作。最好以较小项目开始。经贸上，中国西部省份要构筑一条避免与中亚直接竞争的地区供应链。还要照顾到俄罗斯的利益。虽然中国提出丝绸之路经济带的动机并非为抗衡俄影响力，但莫斯科肯定担心北京在中亚势力扩大。照顾到俄利益，它才不会从中作梗。