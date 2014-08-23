探访上合组织军演哈萨克斯坦军营

哈通社阿斯塔纳8月22日电，据国际在线消息，上海合作组织将于8月24日至29日在中国内蒙古朱日和训练基地举行代号为"2014--和平使命"联合反恐军事演习，这是首次全程在中国举行上合组织框架下的联合军演。中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦五国均派部队参加，将在联演中切磋武技，增进彼此友谊。21日晚间，国际在线记者探访了哈萨克斯坦军营。

蓝色贝雷帽、迷彩以及海魂服是哈萨克斯坦军人的服装。此次联演，哈萨克斯坦的官兵与中国空军在空降、陆航环节都将进行合作。今年26岁的哈萨克斯坦空降兵热马特说，他和中国军人一起执行了空中协同任务，双方交流了很多经验："我是第一次参加联演反恐军事演习，也是第一次来中国，第一次与中国军人共同执行任务，收获很大。这次联演规模相当大，我们通过手势动作和简单英语互相切磋经验，让我获得一些新的技能。" 据了解，哈萨克斯坦共派出近300名官兵参加联合反恐演习。热马特说，他们每天6点起床，除了进行演练、锻炼体能外，还要擦洗武器装备。活动期间，北京军区文艺小分队为哈萨克斯坦士兵献上了二胡演奏、歌曲演唱等，而他们也到访的中国客人带来了本国特色音乐的演出。 哈萨克斯坦空降兵上校军官木兹杜巴耶夫接受采访时表示，上合组织联合反恐演习对每一个成员国都十分重要，五国士兵通过联演提高作战经验和能力，增进友谊。 "大家都知道这样的演习对于每个上合组织成员国都具有很重要的作用。通过我们互相交流经验，我们可以相互学习，提高战斗水平。现在的国际局势不太稳定，在这样的背景下，我们必须更加认真的完成我们的作战目标，更加刻苦地训练来提高我们的战斗水准。上合组织成员国之间的关系随着时间的流逝而更加密切，而上合组织成员国之间也不仅仅是共同抵抗恐怖主义，我们也在政治，经贸，交通，教育等领域加强交流合作。我们将继续协同配合、磋商、巩固我们的友谊。"