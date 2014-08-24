欧洲发射的两枚伽利略卫星未进入预定轨道

哈通社阿斯塔纳8月24日电，据中新社报道，总部设在法国巴黎的阿里亚纳航天集团23日宣布，当天搭载俄罗斯联盟号VS09型火箭从法属圭亚那发射升空的两枚伽利略导航卫星未能进入预定轨道。

阿里亚纳航天集团23日发表的新闻公报说，发射过程按预定计划顺利进行，但地面接受到的信号数据显示卫星在与火箭分离后未能进入预定轨道。初步分析认为，上节火箭在飞行阶段可能出现异常，导致卫星未能被推至原定轨道。 公报还说，目前，法属圭亚那的发射中心、阿里亚纳航天集团、俄方火箭项目组以及发射任务委托方欧洲航天局正在研究分析相关数据，以确定此次卫星入轨异常的偏差程度及其影响。 公报援引阿里亚纳航天集团主席斯泰凡•伊斯拉埃勒的话说："我们当前的目标当然是彻底弄清此次异常状况的缘由。虽然现在要判断具体原因为时尚早，但我们希望向欧洲航天局和欧盟委员会致以诚挚歉意。"

欧洲航天局当天也发表声明说，目前，欧洲航天局设在德国达姆施塔特的飞控中心已对两枚卫星定位，并进行安全控制，有关方面在完成初步分析后将会进一步公布卫星状态的消息。航天部门和工业团队正在调查此次事件对整体任务的潜在影响。 伽利略卫星导航系统是由欧盟主导的新一代民用全球卫星导航系统，由两个地面控制中心和30颗卫星组成。目前该系统已有4颗卫星在轨，组成微型网络。 欧盟于2002年3月正式启动伽利略计划，预计耗资55亿欧元，计划在2016年完成全部卫星的组网。伽利略系统建成后，将与美国GPS、俄罗斯"格洛纳斯"、中国"北斗"共同构成全球四大卫星导航系统。