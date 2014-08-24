哈通社阿斯塔纳8月24日电，据国际在线援引俄罗斯媒体近日报道，俄联邦航天署计划建造一种新型的航天器，以清理漂浮在地球同步卫星轨道上的报废卫星和火箭助推装置，也就是我们通常说的"太空垃圾"中的一部分。

根据俄罗斯航天署向政府提交的"2016-2025年联邦航天计划草案"，为了清除目前在地球同步卫星轨道上的大型太空垃圾--报废卫星或火箭助推装置，俄罗斯联邦航天署计划投入108亿卢布（约合3亿美元）开发一种名为"扫除者"的航天器。它的设计工作预计从2018年开始，到2025年投入试运行。不过，俄罗斯航天署下设科研机构的负责人丹尼柳科表示，目前地球同步卫星轨道已经很拥挤，制造这种新航天器的任务将变得异常复杂。 按照计划，"扫除者"约重4吨，可以在一个周期内（最长6个月）带走不超过10枚报废卫星或火箭助推装置。每台"扫除者"的使用期限预计达到10年，也就是说可以工作不少于20个周期。 根据专家的描述，"扫除者"清理太空垃圾的方式可能有两种：航天器在接近报废卫星后，将目标"抓住"，送到更高的轨道，使其不影响其他航天器的飞行；或者将它推离轨道，送往地球方向，最后将其彻底"埋葬"在太平洋水域的"航天器墓地"。 1957年10月苏联将世界第一颗人造卫星送入太空，此后的半个多世纪以来，人类对外太空的利用取得了长足的进展，发射了4千多次航天运载火箭。但在探索宇宙的过程中，人类还在外太空留下了一个规模庞大的"太空垃圾场"，其中包括大量的报废航天器及火箭残骸，以及一些其他的太空活动残留物。俄罗斯专家称，目前在近地空间约有6300多吨太空垃圾，其总量可装满100节火车车皮。 这些人类航天事业的"副产品"已成为空间飞行和探测，特别是载人航天发展面临的重大安全隐患。它们的飞行速度极快，潜藏着巨大的杀伤力。而且这些太空碎片的数量还在以每年2％～5％的速度递增，他们相互碰撞又产生新的、体积更小的碎片。2009年，美国"铱"通信卫星在轨道上与报废的俄军用通信卫星相撞，产生约600枚碎片，每一枚都带来新的风险。国际空间站定期移动以躲避危险的卫星碎片。就在上个月，为躲避一块俄"微风－Ｍ"加速器碎片，国际空间站曾将轨道高度降低800米。