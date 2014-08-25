伊朗称在其核设施附近击落以色列无人机

哈通社阿斯塔纳8月25日电，据BBC消息，伊朗星期天（24日）说，革命卫队在该国提炼浓缩铀的纳坦兹核设施附近击落一架以色列的隐身无人机。

伊朗革命卫队说，当这架隐身无人机飞入首都德黑兰南边300公里处时，他们发射了导弹。 伊朗革命卫队在声明中没有提到是什么时候击落的隐身无人机，也没有解释为什么会认为那是一架来自以色列的飞机。 国际社会目前正在与伊朗就该国的核项目进行谈判。 德黑兰政府一直说，该国的核项目是用于和平目的，因此坚持继续这一核项目。 但是包括许多以色列人在内的批评者认为，伊朗的浓缩铀提炼就是为了生产核武器。 过去以色列经常威胁说，要攻击伊朗的核设施。 以色列军方的一名发言人对BBC说，对于这一类的外国报道，以色列既不予以评论，也不会作出反应。 纳坦兹是伊朗主要的浓缩铀提炼厂，在那里有16,000多台离心机。 伊朗革命卫队星期天发表的声明说，这架无人机被设定了要飞过纳坦兹核设施。 但是BBC波斯语部的记者说，如果真是这样的话，无人机能如此接近伊朗核设施，只能说明伊朗的空中监测能力成问题。