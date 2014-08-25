奥地利黑人感到受歧视

哈通社阿斯塔纳8月25日电，据《光明日报》消息，，奥地利格拉茨"欧洲人权和民主培训和研究中心"最近公布的一份调查报告称，黑人感到在奥地利受到歧视。

受访黑人中，52%的人表示过去一年中乘坐公交时因其肤色至少受过一次辱骂或者骚扰；47%的人在大街上受过种族主义对待；13%的人表示此类事件每天都遇到；30%的人表示公立机构对其缺乏尊重。

受访者中，只有19%的人认同"在奥地利的司法体系中，无论其肤色，所有人都被平等对待"。有趣的是，在奥地利无司法经历的人中，有50%的人认为奥地利的司法体系平等待人；但经历过司法过程的人则只有28%的人这样认为。在医疗卫生体系中，只有18%的黑人认为，医生对待黑人和白人一视同仁；超过16%的人则感到就诊时受到无尊严的对待；更有6%的人表示，听到过医护人员的种族主义谩骂。黑人感到在职场上也受到歧视，他们经常会受到上司、同事和顾客的种族主义辱骂。60%的人评价当地媒体对黑人的报道是贬低的。因此，大多数受访者认为自己在奥地利仍然只是"外人"，他们的生活质量受到损害。

该调查是在2012年3月至10月在格拉茨、林茨、萨尔茨堡和因斯布鲁克等城市进行，共随访了717名生活在奥地利的黑人。