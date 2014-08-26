美公司公布航天飞机概念外观图 可超音速穿越上大气层（图）

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，近日，美国诺斯洛普•格罗门公司公布了实验性航天飞机XS-1的概念外观图，并强调称这一项目"不算太贵"，也可以"像普通飞机"那样运行。

7月中旬，美国国防部高级研究计划署（DARPA）同波音公司、马斯腾太空系统公司和诺斯洛普•格罗门公司签署了未命名的航天飞机合同，开发一种能在上大气层里可以像普通飞机那样轻易飞行的超音速航天飞机。 本周诺-格公司公布了XS-1的概念图。根据计算，这款航天飞机必须以10倍或以上音速的速度飞行，10天内可以飞行10次，装载3000-5000磅货物，同时每次任务的成本不高于500万美元。 诺-格公司宣布将与子公司"缩尺复合材料"及维珍银河公司合作。诺-格公司的发布显示，XS-1将使用可重复使用的推进器以达到"不贵"和"像普通飞机"那样运行的要求。推进器将成为第一阶段研究的核心部分，研究方向包括低成本、能复原等等，远期目标则包括卫星部署和送货入轨等任务。 诺-格公司还称，飞机将使用运输-起竖-发射车（TEL）进行发射，减少地面组成员，使用自动的飞行控制系统，并像普通飞机那样水平降落。而维珍银河公司则将为其提供商业方面的帮助。