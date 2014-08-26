新疆鄯善举行第五届中亚•新疆石材博览会（图）

哈通社阿斯塔纳8月26日电，据天山网报道，第五届中亚•新疆石材博览会开幕展23日在中国新疆鄯善县举行。

报道称，第五届中亚•新疆石材博览会是第二十三届中国丝绸之路吐鲁番葡萄节的活动之一，旨在推动中国新疆与中亚及周边地区石材行业交流、贸易与发展，集产品展示、技术交流、经贸洽谈为一体，打造新疆最具规模的面向中亚及周边地区的石材盛会。 据介绍，新疆鄯善县资源富集，物产丰富，已探明各种矿产资源40余种，其中蕴藏着得天独厚的石资源，有丰富的建材石、彩玉石、观赏石，为石文化产业发展提供了无垠的沃土。鄯善县县长艾尼瓦尔•吐尔逊表示，鄯善石材以其独特的资源优势和区位优势，以建设西部最大的石材加工、流通出口基地和中亚石都为目标，不断加大招商引资力度，大力推进企业技术改造和产业转型升级。目前，石材产业集群效应、协作配套效应和园区板块经济正在逐步凸显，鄯善县已成为新疆乃至中亚地区石材、彩玉、观赏石集散、加工和销售的重要核心区域，有中亚石都、新疆鄯善彩玉之都的美誉。 报道称，鄯善县花岗岩大理石资源十分丰富，品质优良，主要分布在县域南部矿区，矿区面积七百多平方公里，规划面积144平方公里，花岗岩储量四十亿立方米以上，大理石储量约20亿立方米，拥有世界罕见的红色系列大型整体矿山"鄯善红"和灰色系列整体矿山"小紫星云"和雪莲花，同时有丰富的白色黄色棕色等系列花岗岩品种，其中鄯善红被评为中国名特优石材品种，鄯善石材具有品种多、储量大、埋藏浅、整体性好、色差小、易开发的特点。拥有广大受用户欢迎的鄯善红、雪莲花、楼兰红钻、楼兰棕钻等多个品种。