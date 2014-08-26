吉尔吉斯斯坦服装商：来自中国的假冒商品让人吃尽苦头

哈通社阿斯塔纳8月26日电，据中国纺织网报道，服装制造业是吉尔吉斯斯坦的支柱性产业之一，其95%以上的服装都输往俄罗斯和哈萨克斯坦两国。然而，近年来中国服装源源不断地涌入吉尔吉斯斯坦，在那里贴上当地标签之后，再辗转出口到俄罗斯等国，给吉尔吉斯斯坦的服装产业造成巨大的冲击。

报道称，吉尔吉斯斯坦将采取一系列的行动，竭力消除中国假冒商品带来的负面影响。 吉尔吉斯斯坦市场、企业与服务联合协会领导谢尔盖•诺博马廖夫宣称："吉尔吉斯斯坦95%的出口服装都输往俄罗斯和哈萨克斯坦两国。随着我们服装出口量增加，莫斯科大型市场上甚至出现了吉尔吉斯服装的专卖店。然而，近几年我们服装品牌遭受的负面评价越来越多，招致消费者的反感。这一切得‘归功于'中国的制衣工厂。" 他抱怨道："中国的假冒伪劣的商品一直让许多国家头疼。这个问题存在已经不是一年两年了。遗憾的是，我们当地的海关不能有效的监管从中国进口的全部货物。正是因为监管不力，使得许多中国制造的衣服有机会混进吉尔吉斯斯坦，并且贴上吉尔吉斯斯坦制造的标签。中国人把那些衣服带到我们的国家，贴牌之后转运到俄罗斯。"据他介绍，中国产品的质量比吉尔吉斯的产品要差很多。 他解释道，有一些采购跟我们合作了很久，他们只在Dordoy等固定的地方采购我们的产品，这些产品是有质量保证的，但是一些新的采购商误把中国制造的假冒伪劣商品进口到自己的国家，然后销售给自己的客户。这些采购商没有仔细检查货物，将假冒商品当成正品出售，最终给导致客户流失。 他还提到，这种情况可能会在吉尔吉斯加入俄白哈关税同盟之后得到改善，届时，海关工作人员的数量将会增加，对进口货物的监管控制更加严格。值得一提的是，当吉尔吉斯斯坦成为关税同盟的一员后，将向中国货物收取相当于货值20%的税金,而服装商品的税率将达到10%。"毫无疑问，这不仅有利于保护本国商人，同时有利于我们的消费者"波诺马廖夫说。 他表示，轻工业界代表试图说服政府，将布匹与服饰辅料的进口关税降低至6%，这样会大大降低本国服装的制造成本。 不过，吉尔吉斯的服装制造业也存在其自身的问题。 "缺少熟练的制衣工人，很多企业家几乎要急哭了，因为我们有很多订单，有很多新颖的设计方案，却没有人来缝制。即使是那些从事缝纫多年的制衣工，我们也要对他们进行重新培训。"该协会主要负责人说。他还表示该行业需要向国家缴纳高昂的社会保障款。