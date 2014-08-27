明斯克会谈未达成协议

哈通社阿斯塔纳8月27日电，哈俄白关税同盟－欧盟－乌克兰三方会谈２６日在白俄罗斯首都明斯克的独立宫举行，会谈未达成任何书面协议。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、白俄罗斯总统卢卡申科、俄罗斯总统普京、乌克兰总统波罗申科、欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿出席会谈。 据新华网报道，作为会谈的组织者，卢卡申科在三方会谈结束后告诉媒体，本次三方会谈为解决乌克兰危机尽了最大努力，但鉴于乌克兰问题的复杂性，各方未能达成任何书面协议。他说："与会各方围绕乌克兰危机就一系列问题进行了严肃会谈。遗憾的是，局势积重难返，以致今天无法就缓解危机达成任何原则性和技术性协议以及任何解决单一问题的步骤。" 卢卡申科同时表示，四位总统和欧盟高级官员能在明斯克会谈，这本身就说明"有关各方在解决乌克兰危机的正确方向上迈出了一步"，与会者都同意必须缓和冲突局势，释放俘虏，解决与难民和人道主义援助相关的问题。 卢卡申科还说，与会者讨论了乌克兰争取加入欧盟可能对关税同盟国家造成的不利影响，并提议在９月１２日就此问题作出评估报告，以便消除关税同盟国家的不安。会谈中乌总统希望明斯克成为乌克兰问题国际联络小组的谈判平台，白俄罗斯方面对此予以认可。 普京在当天的会谈中表示，在明斯克召开关税同盟－欧盟－乌克兰三方会谈的形式很好，有利于相关各方坐下来探讨因乌克兰正在加入欧盟而出现的经贸问题。普京说，俄罗斯一贯尊重任何主权国家的人民作出的自主选择，尊重各国形成自己的政治生活，不反对任何主权国家间结成的军事和经济联盟，但是俄"希望这些行动不要损害其他同样正参与国际事务的国家的利益，并且让别国付出代价"。波罗申科则表示，乌克兰目前采取的解决乌东部危机的方案是现实的，国家统一是停止乌流血冲突、保证乌东部动乱后重建工作的唯一基础。他说，乌克兰加入欧盟的努力不会给关税同盟国家的经济带来任何不利影响，相反会促进关税同盟的自由贸易。 舆论认为，此次会谈以三方会谈形式进行，意在使乌克兰总统不是直接面对俄罗斯总统，而是面对一个有俄罗斯参与的组织。这样会谈可以先谈贸易问题，避免直接切入乌俄矛盾。