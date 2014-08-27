俄乌总统单独会晤 双方约定恢复能源对话

哈通社阿斯塔纳8月27日电，26日，俄白哈关税同盟与欧盟及乌克兰的三方会谈在白俄罗斯首都明斯克举行。哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、白俄罗斯总统卢卡申科、俄罗斯总统普京、乌克兰总统波罗申科以及欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿、欧盟委员会能源委员厄廷格和贸易委员德古赫特等出席了会谈。

据国际在新报道，对于此次明斯克会晤，最大的悬念无疑是备受瞩目的"普波会"，媒体普遍将焦点聚集在俄乌两国领导人的此次明斯克之行将为东部危机、以及俄乌关系的发展带来哪些新的讯息。 在明斯克独立宫大厅，乌克兰总统波罗申科与哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫、欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿、俄罗斯总统普京等一一握手、问候。而这样一个外交场合中最常见的礼节性画面却是在场媒体争相捕捉的焦点，因为俄乌两国领导人近期的第二次会面将由此开始，除了握手本身，包括表情在内的每一个细节似乎都有可能带来某种暗示。 26日这一天，普京和波罗申科首先在多边范围内各自阐述了对当前局势的看法和立场。而当天晚间，在白俄罗斯总统卢卡申科的积极"撮合"之下，俄乌领导人之间的"单独会晤"也得以实现。在此前进行的多边会晤中，普京将与关税同盟、欧盟及乌克兰的三方会谈称为一个"很好的机会"，使各方可以就乌克兰与欧盟签署联系国协定后引发的一系列问题，特别是与关税同盟国家的合作问题进行探讨。他同时表示，俄方尊重乌克兰的选择，但希望这种选择不要对他国造成损害。 普京说："俄方一贯尊重任何主权国家人民做出的选择，尊重任何国家对自己政治生活的选择，不反对他们结成军事和经济联盟，但是我们希望，这些行动不要损害到其他同样参与国际交往的国家的利益，不要让我们为此付出代价"。 普京说，关税同盟国家是乌克兰重要的对外贸易伙伴。截至2013年底，关税同盟国家与乌克兰的双边贸易额达到了500亿美元，相当于它与西方伙伴的贸易额之和。在乌克兰的对外出口中关税同盟国家市场所占的比重达到30%。他同时指出，乌克兰与欧盟联系国协定的落实，按保守估计，将可能使俄罗斯蒙受一千亿卢布的损失。 "我们的整个工业、农业体系将受到打击，同时影响整个国民经济的发展速度以及居民的就业。白俄罗斯和哈萨克斯坦当然也是同样。在这种情况下，俄罗斯不能无动于衷，我们将被迫采取回应措施，保护我们的市场。" 而对于当前持续焦灼的乌东部局势，普京重申，对话是解决危机的唯一出路。"俄方愿意就当前的危机与相关各方交换意见，我们相信，不顾及乌东南部居民的切身利益，不与当地代表进行对话，而一味地强化武力行动，这不会使当前的危机得到解决。" 乌克兰总统波罗申科在多边会谈的发言中则将此次明斯克三方会谈称为是"决定欧洲和世界命运"的一次会晤。 "今天在明斯克，无疑将决定世界和欧洲的命运。我是这样评价我们这次会议的意义。我们应当共同找到唯一正确的解决方式。我希望，今天会谈的结果可以使我们在一些最重要的问题上逐步形成共识，首先就是尊重包括乌克兰在内的所有国家的主权和领土完整。" 他说，自己此行的目的是停止流血冲突，并呼吁哈俄白三国支持他提出的东部危机解决方案。 "我坚信，这个计划在今天也是切合现实的，是停止流血冲突和确保顿巴斯地区战后重建的唯一可行的方式。为此，我呼吁与会各方能够对这份计划进行研究，并尽可能将其作为调解乌东部危机的基础。" 在多边会晤后，俄乌两国领导人还进行了大约两小时的"单独会晤"。普京在记者会上透露，他与波罗申科约定将恢复俄乌间的能源对话，此外他还表示，俄乌之间有许多具体的问题亟待解决，这关乎俄、乌、欧盟三方的利益。诚然，此次明斯克会晤很难立刻对改善俄乌关系、解决乌东部危机带来实质性影响，但值得肯定的是，各方毕竟又在解决问题的道路上向前迈出了积极一步。