土耳其首都爆发反叙利亚难民游行 出现打砸乱象

哈通社阿斯塔纳8月26日电，据环球网援引法新社8月26日报道，土耳其当地时间25日，由于不满叙利亚难民大量涌入，数百名土耳其首都伊斯坦布尔民众上街游行并打砸属于叙利亚人的商店和车辆。最后，警察出面驱散了游行人群。

土耳其杜甘媒体中心报道称，此次游行在土最大城市伊斯坦布尔位于欧洲部分的东区展开，导火索是此前几名年轻的叙利亚男子性骚扰一名土耳其女孩的传言。当地电视台拍摄的画面显示，共有约300人参与了打砸。他们手持棍棒和砍刀，专门袭击叙利亚人的商店和车辆，并高喊"反叙利亚人"的口号。 不少轿车被砸烂并掀翻，而印有阿拉伯文的商店玻璃被砸碎。之后，防暴警察用催泪瓦斯和高压水枪驱散了游行的人群。CNN报道称，打砸活动中有5叙利亚妇女受伤。

过去几周以来，土耳其不断爆发针对叙利亚难民的示威游行，它们多集中在难民密集的土耳其南部和东南部。不过近来伊斯坦布尔也聚集了不少的叙利亚难民，其中很多人只能以乞讨为生。来自土耳其救援局的数据表明，大约有28.5万叙利亚难民生活在难民营，还有91.2万难民四散在土耳其全国的各个城市。