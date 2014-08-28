埃尔多安宣誓就任土耳其总统

哈通社阿斯塔纳8月28日电，据新华网报道，土耳其当选总统埃尔多安２８日在大国民议会宣誓就职，正式出任土耳其共和国第１２任总统。

埃尔多安在就职典礼上宣誓说："我确保国家的生存和独立，国家和民族不可分割的整体性和民族的绝对主权。我将遵守宪法、法律、民主、世俗共和国的原则。" 哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在内的９０多名来自不同国家和地区的领导人和代表等出席了土耳其新总统的就职典礼。中国水利部部长陈雷作为习近平主席特使也出席了典礼。 埃尔多安就任总统后，卸任总理一职，埃尔多安已指定外交部长艾哈迈德•达武特奥卢为代总理，负责组建新政府内阁班子。

当天，土耳其主要反对党共和人民党全体议员对埃尔多安的就职典礼进行了抵制。 土耳其１０日举行总统选举投票，这是土耳其首次举行总统直选。土耳其由议会选举总统改为全民直选后，总统任期也由７年减为５年，但可连任一届。 土耳其最高选举委员会１１日宣布，埃尔多安获得超过半数的选票，得票率为５１．７９％，赢得了首次总统直选。 现年６０岁的埃尔多安是土耳其政坛老将。２００１年，埃尔多安创建了正义与发展党（正发党）并任主席。２００３年３月，他出任土耳其政府总理。此后，执政的正发党又赢得２００７年和２０１１年大选，埃尔多安连任总理。