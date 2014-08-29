普京说乌总统表示将把被扣俄军人移交俄方

哈通社阿斯塔纳电，据新华网莫斯科８月２９日报道，俄罗斯总统普京２９日表示，他已经与乌克兰总统波罗申科就移交被乌扣押的俄军人事宜达成一致。

据俄媒体报道，普京当天在俄罗斯特维尔州出席全俄青年论坛时说，波罗申科与他讨论过上述问题，并表示将把被扣押的俄军人移交给俄方。 普京说，乌克兰军人不止一次越过两国边界进入俄境内，而且数量还相当多。对此，俄方的做法是把他们移交给乌方。希望乌克兰方面文明对待被扣押的俄罗斯军人。 普京指出，一些越境乌克兰军人称因迷路误入俄境内的，"实际上这不是谎话，我相信，他们是迷路了，因为他们越境地点没有设立边界标识"。 乌克兰国家安全和国防委员会发言人雷先科本月２６日说，乌方在本国东部地区抓获一批俄罗斯军人。雷先科说，乌方认为，这些俄罗斯军人进入乌克兰境内并非迷路，而是来执行特殊任务的。 但俄罗斯国防部消息人士２６日在接受国际文传电讯社采访时说，被乌克兰方面抓捕的俄罗斯军人"是偶然穿越俄乌边界的"。这些俄罗斯军人的确曾在俄乌边境巡逻，他们可能是在没有边界标识的地区误入乌克兰境内。